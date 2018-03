BALLARÒ : MAURIZIO CROZZA "GRILLO, IL GOLPE E IL SENSO DI GOLPE"

TELEVISIONE. Maurizio Crozza analizza la situazione politica di questi giorni in cui l'Italia è senza governo: «Bersani è una figura epica»; «Ulisse l'astuto, Achille il forte, Ettore il leale, Bersani, l'autogol»...

Bersani ha imperversato per gran parte dell’intervento.

«L’incontro con Berlusconi è andato bene… gli ho fatto tante di quelle metafore che gli si stava scollando il parrucchino».

«Il Pd vuole il cambiamento ed infatti tutti vogliono cambiare me», ha detto Bersani-Crozza.

«Alfano e Letta, eterni secondi, sono gli ambasciatori, è il primo caso della storia in cui l'ambasciatore non solo porta pena, ma la fa anche»...

«Grillo grida al golpe. Non è golpe, è senso di golpe. Tutti hanno i sensi di golpe, tutti ma non Berlusconi. Lui è il golpevole...»