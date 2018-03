E' MORTA MARGARET THATCHER

LONDRA - L'ex premier britannica Margaret Thatcher è morta stamattina a Londra, colpita da un ictus. Lo riferisce il suo portavoce, Lord Bell. Secondo la Bbc la Lady di ferro britannica, che aveva 87 anni, si è spenta questa mattina nella sua suite all'Hotel Ritz. Era malata da tempo. "E' con grande tristezza che Mark e Carol Thatcher annunciano che la madre è morta stamattina in seguito ad un ictus", è il primo comunicato.

Margaret Thatcher, nata Margaret Hilda Roberts, era nata il 25 ottobre 1925 a Grantham. E’ stata la prima ed unica ad oggi donna primo ministro del Regno Unito. La premier Tory ha guidato il Paese dal maggio 1979 al novembre 1990, guadagnandosi l'appellativo di 'Iron Lady', la lady di ferro.

La regina ha appreso "con tristezza" la notizia della morte, riferisce un comunicato di Buckingham Palace. La sovrana invierà un messaggio privato alla famiglia, è stato annunciato.

«E' con grande dolore che apprendiamo la notizia della morte di Margaret Thatcher». Ha detto il premier conservatore britannico David Cameron, «abbiamo perso un grande leader, un grande primo ministro, un grande cittadino britannico».

«L'ho appreso questa mattina intorno a mezzogiorno. Ho ricevuto una chiamata da Carol», la figlia di Margaret Thatcher. Lo ha riferito l'amico e portavoce dell'ex premier, Lord Bell, sottolineando che la Baronessa Thatcher verrà ricordata come «il più grande primo ministro che il Paese ha avuto", lasciando un'eredità paragonabile solo a quella di Winston Churchill.

Margaret Thatcher era malata da tempo. Aveva interrotto le sue attività pubbliche nel 2002, dopo aver subito una serie di piccoli ictus. Poi la battaglia con la sua mente, provata da una forma di demenza senile. Fu sua figlia Carol a rivelarlo. Una sofferenza diventata poi il tema di un film del 2011, 'The Iron Lady', diretto da Phyllida Lloyd, in cui Maryl Streep ha interpretato la dolorosa trasfigurazione di Margaret Thatcher provata dalla malattia, vincendo l'Oscar.