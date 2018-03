TRAVAGLIO, «SE I SAGGI SONO QUESTI, I FESSI CHI SONO?»

TELEVISIONE. «Craxi diceva che in Italia, quando non si riesce ad affrontare un problema, si nomina una commissione: il famoso Ufficio Complicazione Affari Semplici. Ma di commissioni Napolitano ne ha nominate due».

Marco Travaglio racconta i 10 saggi: «Forse tanta saggezza non ce la meritiamo: magari servirebbe un po' di follia. Perchè la domanda sorge spontanea: ma se questi sono i saggi, i fessi chi sono?»

Per il giornalista di Servizio Pubblico siamo ripiombati nell’ Ancien Régime, come nel 1815, quando Napoleone si ritira a Sant’Elena e il Congresso di Vienna riporta i vecchi Codini imparruccati sul trono deposti dalla rivoluzione francese. Solo che qui la restaurazione è arrivata ma la Rivoluzione non si è vista proprio»