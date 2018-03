Virtus Lanciano. Nessun calo di concentrazione per Gautieri: «sotto con la Juve Stabia»

LANCIANO. Trascorsa una Pasqua serena dopo la fondamentale vittoria di giovedì scorso con Vicenza, la Virtus Lanciano prosegue gli allenamenti in vista del match di sabato sempre al Biondi contro la Juve Stabia. L'occasione di allontanare ulteriormente le ultime 5 posizioni in classifica è ghiotta per l'undici di Carmine Gautieri, che affronterà una squadra che naviga in acque tranquille a metà classifica.

I rossoneri dunque cercheranno contro le vespe altri 3 punti importanti in chiave salvezza, anche perché l'obbiettivo non è stato ancora raggiunto: «mancano ancora tanti punti» – racconta il tecnico della Virtus, Carmine Gautieri – «ci sono tante squadre coinvolte e noi facciamo la corsa su noi stessi guardando ovviamente le distanze dalla zona play-out. Non guardiamo le altre squadra anche se la classifica è buona e ci consente di preparare le prossime partite difficili con maggiore tranquillità».

«Sono rimasto soddisfatto del successo col Vicenza» – prosegue l'allenatore del Lanciano – «sotto l'aspetto della personalità e mentalità, facendo quello che non eravamo riusciti a fare a Livorno ossia finalizzare le occasioni da gol create. Ho visto i ragazzi concentrati ed i 3 punti a mio avviso sono meritatissimi e valgono tanto perché ottenuto al cospetto di una diretta concorrente che ha qualità tecniche importanti».



Domenica arriva la Juve Stabia: «non ci possiamo permettere di sbagliare la gara a livello mentale. Affrontiamo una squadra costruita per raggiungere i play-off promozione che ha grandi individualità a centrocampo ed in attacco. Voglio vedere lo stesso Lanciano che ha meritatamente vinto col Vicenza».

Ieri seduta singola al mattino per il Lanciano. Assenti Zeytulaev e D'Aversa, con quest'ultimo a riposo per un piccolo fastidio accusato alla fine dell'allenamento di ieri. Oggi i lavori continueranno al Memmo.

Sono già in vendita infine i biglietti per la partita Virtus Lanciano-Juve Stabia di sabato al Biondi. I prezzi vanno dai 30 euro della Tribuna Centrale ai 13 euro più diritti di prevendita della Curva Sud. Il giudice sportivo non ha squalificato giocatori di entrambe le formazioni.



