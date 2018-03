BALLARO'. CROZZA-NAPOLITANO: «NON SO CHE C…O FARE»

TELEVISIONE. Maurizio Crozza, nei panni di un Giorgio Napolitano 'sconfortato', ironizza, come di consueto, sui fatti della settimana.

Analizza le prime proposte dei saggi e calcola quanti giorni mancano alla fine del suo mandato.

«Ho nominato un governo tecnico ed è fallito, ho indetto le elezioni e sono fallite, ho nominato Bersani ed ha fallito, che volete ancora da me? Io fossi in voi per scaramanzia non mi chiederei più niente. Se dico buon lavoro a Floris finisce che nemmeno La prova del cuoco presenta…Ora chiamo a Draghi e gli dico che mollo». E poi: «ho chiamato i saggi perché non so che cazzo fare». Le prime proposte dei saggi: «in estate bere molto acqua è mangiare verdura…questo è saggio. Quando entri in chiesa imposta la vibrazione al cellulare».