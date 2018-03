Terremoto. Le promesse non mantenute a L’Aquila

L’AQUILA. Si avvicina il quarto anniversario del terremoto aquilano e i media nazionali tornano in città per vedere cosa è cambiato in questi anni.

Il tg de La7 ha fatto un riepilogo su tutte le promesse mantenute e non dai governi stranieri che dopo la scossa distruttiva del 6 aprile 2009 si erano mobilitati per garantire sostegno ed appoggio economico.

Chi ha mantenuto la parola data? Gli Stati Uniti, no. Obama aveva garantito sostegno per l’università e gli studenti ma non è successo niente. Così come il governo Zapatero aveva promesso un sostegno per ricostruire il forte spagnolo. Anche questa promessa non è stata mantenuta.

Sono andate fortunatamente in modo diverso altre iniziative: come quella del governo kazako che ha stanziato quasi 2 milioni per un oratorio cittadino, o come la Francia che ha versato 6 milioni di euro.