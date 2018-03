MAURIZIO CROZZA:«SONO INNAMORATO DI QUESTO PAPA» BALLARÒ 19/03/2013

ROMA. Maurizio Crozza nella sua copertina di Ballarò ha aperto il suo pezzo con la straordinarietà del papa, in mezzo alla gente.

«Quanto mi piace questo papa… è così imprevedibile… come mi piace: ha fatto con la gip 113 giri, ha baciato tutti i bambini… Ad un certo punto si è messo a spostare le transenne… passami la palla che ti faccio un colpo di testa…»

«Non so se questo papa metterà in crisi le lobbies dentro la chiesa ma certo la sua scorta la mette in crisi… Finalmente un papa immerso nella folla, senza la scatola di vetro, senza quella distanza che c’è tra il potere e la folla. Non ha paura della folla. Tra un po’ sarà la folla ad avere paura del papa: “santità si calmi”».

«E’ un papa che chiama tutti. Ha chiamato anche me: “Come stai messo con le metafore di Bersani? Stai a posto? Ne vuoi una? Te la do io: “non è che il papa se mastica il chewingum viene fuori la bolla papale”».

E poi sulla politica.

«Che carriera ha fatto Monti: la carriera della Lambada? Un anno fa poteva salvare tutti, risolveva tutti i problemi e a desso quando passa Monti c’è gente che fa finta di parlare al telefono…»