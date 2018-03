Abruzzo/Papa Wojtyla, 30 anni fa la visita a San Salvo. Ecco le immagini

SAN SALVO. Con l’accessione della fiaccola sul balcone del Municipio di San Salvo hanno avuto inizio questa mattina le manifestazioni, che dureranno tre giorni, per ricordare i trent’anni dalla visita di Giovanni Paolo II a San Salvo.

E’ stato il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano a dare il benvenuto nell’aula consiliare dove si è svolto il primo appuntamento di questa lunga giornata che culminerà nel pomeriggio con il convegno sul lavoro nel salone delle conferenze della Pilkington.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha scoperto una targa, che verrà collocata in Municipio, che recita: «L’Amministrazione Comunale a ricordo del trentennale della visita a San Salvo del beato Giovanni Paolo II che volle onorare questa terra nella giornata del lavoro». Nel suo intervento il sindaco ha ribadito l’importanza di ricordare questo evento che non ha solo un valore storico ma anche e soprattutto simbolico. Giovanni Paolo II il 19 marzo 1983 benedisse i lavoratori e tutti i presenti evidenziando come fosse necessario essere consapevoli del fatto che San Salvo da bordo agricolo fosse diventato un punto di riferimento per settore industriale. La trasformazione dal dopo guerra da realtà povera a economia che ha dato benessere.



«Il Papa – ha detto il sindaco di San Salvo – ha benedetto la nostra comunità dando delle precise coordinate sullo sviluppo di questo territorio. Giovanni Paolo II una delle personalità che più di altre ha segnato il secolo scorso facendo determinare delle scelte che hanno cambiato il percorso della storia».

Il sindaco di San Salvo ha evidenziato le difficoltà che si sta vivendo per il crisi del lavoro e sul valore del lavoro per l’essere umano. «Occorre dare speranze ai nostri giovani e voglio usare le stesse paure di Giovanni Paolo II, l’uomo della speranza: non abbiate paura del domani, rimettiamoci in cammino per ripartire».

Nicola Argirò, presidente della Commissione industria del Consiglio regionale, ha portato la sua testimonianza diretta della visita del Papa nella zona industriale il cui incontro pubblico avvenne proprio davanti alla sua azienda.

Il sindaco ha ringraziato il Comitato organizzatore e in particolare il presidente della locale Pro Loco Nicolino Carrisi, la realizzatrice del logo Tiziana Pollutri, l’assessore comunale alla Cultura Giovannino Artese e Simone Vicoli che ha curato la parte preparatoria.

Gli studenti delle classi I, II e III D della scuola media Salvo D’Acquisto, composti da 50 elementi con sezioni di fiati, tastiere e percussioni, diretti dal prof. Fausto Esposito, hanno intervallato con l’esecuzioni di alcuni brani d’orchestra i vari interventi.