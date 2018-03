BALLARÒ : MAURIZIO CROZZA:«GHEDINI E LA UVEITE… MA COS’E’ LA UVEITE?» 12/03/1

ROMA. Maurizo Crozza nella sua consueta copertina di Ballarò ha incentrato la sua apertura sulle trovate dell’avvocato di Berlusconi, Ghedini, che ha trovato una malattia che nessuno aveva mai sentito…. La “Uveite”.

«"Uveite?", non la conosceva nemmeno Luciano Onder…. Quante espressioni nuove ci ha insegnato l'avvocato Ghedini? C’è “utilizzatore finale”, “legittimo impedimento”, “nipote di Mubarak”… “Uveite”? ma dove l'ha trovata “uveite” giocando ad Harry Potter o sull'enciclopedia?»

«Uveite è quella scusa che nel tribunale si usa, se non ha più armi in canna, lei ti toglie la condanna»: Ghedinello per servirve.

E poi ancora sul Pdl e sull’elezione del nuovo papa.