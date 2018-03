I DISCORSI ALL’UMANITÀ DI GRILLO, QUANDO IL M5S NON ESISTEVA ANCORA

INTERNET. Il web restituisce i ‘discorsi’ all’Unanimità di Beppe Grillo, targati anni 90, quando l’esperienza politica sembrava ancora lontana.

Nel 1998 la televisione a pagamento TELE+ (chiusa nel 2003) trasmetteva gli spettacoli di Grillo , compreso un monologo di trenta minuti circa mandato in onda la sera del 31 dicembre, subito dopo il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Italiana, del quale costituisce una sorta di parodia. Il titolo della trasmissione è Discorso all'umanità: si ripete con le stesse modalità dal 1998 al 2001, senza pubblicità e non a pagamento.

Quando però, nel 2002, TELE+ viene venduta a Rupert Murdoch, si interrompe anche questa esperienza televisiva. Il 10 giugno 2002, in proposito Grillo dichiara: « Con Murdoch, in TELE+ non accetterò alcun programma. Continuerò a girare per le piazze». E così ha fatto.