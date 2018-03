2°Div/B. Un gol di De Sousa rilancia il Chieti in classifica. 1-0 meritato a Gavorrano

GAVORRANO. Il Chieti espugna 1-0 la tana del Gavorrano e si lancia in piena zona play-off. Decisivo all'undicesimo della ripresa un bel gol del bomber De Sousa.

Buona prestazione dei neroverdi, che hanno costruito e finalizzato nel corso della gara quanto basta per riportare a casa l'intera posta in palio. Chieti che ha saputo inoltre stringere i denti difendendosi con ordine nel momento più difficile del match, dopo l'espulsione nella ripresa di Mungo. Superiorità numerica che però non è stata sufficiente ad un Gavorrano poco propositivo che ai punti non avrebbe certo meritato il pareggio.

Primo tempo equilibrato anche se il Chieti ha avuto le occasioni migliori in avvio di gara con De Sousa e Verna che da ottima posizione hanno cestinato 2 ottimi spunti di Mungo.

Al 42esimo velenoso il Gavorrano con Della Latta che con molta fortuna serve a Fiore un buon pallone: palla alta non di molto.

Nella ripresa al secondo senza fortuna ci prova Bigoni con Addario attento. All'ottavo risposta del Gavorrano con Gurma che di testa non inquadra davvero di poco il sette.

All'undicesimo il Chieti passa in vantaggio. Pallone illuminante di Mungo per De Sousa, che in diagonale realizza un gran gol.

Il Chieti controlla bene l'incontro ma al 23esimo sciocchezza di Mungo che già ammonito stende Tognarelli: per l'arbitro è cartellino rosso ed abruzzesi in inferiorità numerica.

Il finale dei neroverdi è tutto cuore con difesa ad oltranza. Al 33esimo grande intervento di Feola nel dire di no ad un tiro dai 20 metri di Rosati. Poi tanti cross e lanci lunghi per le punte ma il risultato non cambia ed il Chieti con merito ottiene 3 punti preziosi in ottica play-off.

Con questo successo i teatini sono saliti a 39 punti in classifica, con 3 punti in più della settima in classifica. Domenica impegno da non fallire in casa con l'Aversa Normanna per allungare ulteriormente in graduatoria dalle inseguitrici.



TABELLINO

GAVORRANO (4-3-2-1): Addario; Tognarelli (34'st Romiti), Miano, Ropolo, Fatticcioni; Della Latta (13'st Rosati), Nicoletti, Zane; Fiore (21'st Nocciolini), Carraro; Gurma. A disposizione: Lanzano, Papi, Moscati, Cretella. Allenatore: Buso.

CHIETI (4-3-1-2): Feola; Bigoni, Pepe, Gigli, Gandelli; Verna, Vitone, Del Pinto; Mungo; De Sousa, Alessandro. A disposizione: Cappa, Colantoni, Di Filippo, Di Properzio, Rinaldi, Rossi, Capogna. Allenatore: De Patre.

ARBITRO: Oliveri della sezione di Palermo. Presenti sugli spalti circa 200 spettatori.



Andrea Sacchini