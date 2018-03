Serie D. Nel derby Angolana e San Nicolò non si fanno male. Ko Amiternina. Celano sospesa

ABRUZZO. Ventuno gol nella 25^ giornata (8^ di ritorno) con 6 vittorie e 2 pareggi. Manca all’appello il match tra Celano e Termoli che è stato sospeso al 41’ del primo tempo sull’1-1 per un infortunio all’arbitro e dovrà essere ripetuto a data da destinarsi. Se l’Ancona ha battuto tra gli sbadigli il Marino (restando a -10 dalla vetta ma tornando al quarto posto), questa è stata la giornata della Samb che è riuscita ad espugnare Jesi (al primo ko del 2013 dopo 7 risultati utili di fila) in rimonta, grazie ai gol di Ianni e Pazzi. Da segnalare che i leoncelli hanno chiuso in 8 l’atteso derby. La Samb resta così a 3 punti dal San Cesareo che ha superato senza problemi l’Amiternina col 16° gol di Tajarol. Trionfa anche la Maceratese contro il Fidene (4-1) sia pure senza bomber Melchiorri. Si è rialzata l’Agnonese, tornata a farsi minacciosa in zona playoff dopo il 3-0 rifilato ad una Recanatese allo sbaraglio (16° gol per Sivilla). E restando in tema playoff, spicca il poker che la Vis Pesaro ha rifilato ad una Civitanovese irriconoscibile (0-4 in casa).

RENATO CURI ANGOLANA-SAN NICOLO’ 0-0

RC ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6; Cancelli 6, Spoltore 6, Vespa 6,5, Scampamorte 6; Ferrante 6, Pagliuca 6, Gambacorta 6, D´Ancona 6 (44´st Natalini sv); Ferraresi 6,5, Ligocki 6. A disp: De Flaviis, Di Cecco, Cuozzo, Ranauro, Musilli, Boi. All. Miani.

SAN NICOLÒ (4-4-2): Merletti 6; Antenucci 6, Mottola 6 (44´st Ragatzu sv), Di Michele 6,5, Gabrieli 6,5; Fruci 6, Troccoli 6,5, Ferraioli 6 (16´st De Santis 6), Chicco 5,5 (8´st Padovani 5,5); Petronio 6, Paris 6. A disp: Ciccarone, Zebi, D´Orazio, Tracchia. All. Cifaldi.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 42’ st Ligocki per doppia ammonizione. Ammoniti: Gambacorta, Petronio, Troccoli, Gabrieli. Angoli 8-2. Recupero: 1´pt e 4´ st.

SAN CESAREO-AMITERNINA 2-0

SAN CESAREO (4-4-2): Del Duchetto 6; Tarantino 6, Galluzzo 6, D’Andrea 6, Bernardi 6 (43’ st Cossa sv); Siclari 7, Mancini 6.5, Crescenzo 6.5, Delgado 7; La Rosa 7 (28’ st Sabatino 6), Tajarol 7 (39’ st Delvecchio sv). A disp.: Bravetti, Mucciarelli, Hrustic, Vona. All.: Ferazzoli.

AMITERNINA (3-5-2): Spacca 6; Moauro 6, Di Francia 5, Varchetta 6; Lenart D. 6, Perfetti 6, Petrone 6 (6’ st Bocchino 5.5), Marongiu 5 (10’ st Gizzi 5.5), Valente 5.5; Bamba 4, Pedalino 5. A disp.: Napoleoni, Loreti, Federici, Costantino. All.: Angelone.

ARBITRO: Valiante di Nocera Inferiore.

RETI: 47’ pt Siclari, 23’ st Tajarol.

NOTE: spettatori 400 circa. Espulso Bamba (A) al 38’ pt per gioco falloso. Ammoniti Valente e Marongiu.



CELANO - TERMOLI SOSPESA



CELANO (4-4-2): Nutricato; Di Stefano, Antonelli, Fuschi, Terlino; Lancia, Marfia, Fazi, De Sanctis; Lazzarini, Valdes. A disp: Merlini, Villa Giac., Ferrara, Rotondi, Salatiello, Alfano, Dema. All. Morgante

TERMOLI (4-3-3): Imbimbo; Viteritti, Cianni, Maglione, Mercurio; Giuliano, D'Angelo, Falco, Bordi, Miani, Bartolini. A disp: Patania, Corazzini, Mandorino, Marchesano, Miraglia, Di Lullo, Spagna. All. Giacomarro.

ARBITRO: Varola di Olbia.

RETI: 7' pt Valdes (C), 19' pt Falco (T)

NOTE: gara sospesa al 41’ pt sull’1-1 per infortunio dell’arbitro.

Tratto da www.anconasport.it