Delfino Pescara. Formazione con la Lazio in alto mare: si blocca di nuovo D'Agostino

PESCARA. Nuovi guai per il Pescara e per Gaetano D'Agostino che ieri durante l'allenamento si è bloccato per un risentimento muscolare all'adduttore sinistro con tendinopatia inserzionale. Il giocatore, ovviamente in dubbio per la trasferta di lunedì a Roma con la Lazio, osserverà 2 giorni di riposo prima di essere rivalutato tra domani e domenica per capire entità dell'infortunio ed eventuali tempi di recupero.

Grandi problemi dunque per il tecnico Cristiano Bergodi che dovrà fare a meno anche degli squalificati Zanon, Blasi e Weiss e degli infortunati Togni, Quintero e Sforzini. Scelte obbligate per il mister che opterà con ogni probabilità per le 3 punte, più per necessità, nonostante la fragilità eccessiva del pacchetto arretrato. Caprari, Celik, Caraglio e Vukusic si giocano 3 maglie mentre a centrocampo il quadro è ben delineato: dentro Bjarnason, Cascione e Rizzo. Possibile prima convocazione per Sculli.

«È un momento negativo, dobbiamo cercare di dare una svolta altrimenti si farebbe troppo dura» – ha raccontato Emmanuel Cascione al portale ForzaPescara.tv – «non ci è riuscito di vincere con le piccole ed ora dovremo provarci con le grandi del campionato. Dobbiamo dare una svolta mentale e fare punti già a Roma con la Lazio».

«Sappiamo che sarà dura ma ci crediamo» – chiude il numero 4 adriatico – «i presupposti per centrare l'impresa ci sono tutti».

Sul possibile ritorno di Zeman: «mi è dispiaciuto per il suo esonero. Se tornasse a Pescara? I tifosi sarebbero felici ma è una questione che riguarda la società».Ieri proprio Emmanuel Cascione si è recato all'istituto alberghiero De Cecco per rappresentare la Delfino Pescara per parlare di prevenzione e giocare d'attacco contro il cancro. Il capitano biancazzurro ha raccontato la propria esperienza di sportivo professionista ed ha risposto alle domande dei tanti ragazzi presenti nell'aula magna dell'istituto.Oggi allenamento singolo alle 15,00 al centro sportivo Vestina di Montesilvano, prima della quale è prevista la conferenza stampa di Luciano Zauri.Andrea Sacchini