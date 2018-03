SEBASTIANI DOPO PESCARA-CAGLIARI: «ALCUNI GIOCATORI NON SI IMPEGNANO»

PESCARA. A fine partita contestazione dei tifosi che hanno incontrato il patron Daniele Sebastiani e l'Amministratore Unico Danilo Iannascoli. A tal proposito il presidente ha risposto: «abbiamo incontrato i tifosi nel dopo partita. Volevano ovviamente parlare più con i giocatori che con noi. Hanno perfettamente ragione anche dopo oggi come l'altra volta. Il secondo tempo col Cagliari è stato un disastro completo».

«Alla salvezza ci credo come sempre» – prosegue il patron adriatico – «però se entra in campo come nel secondo tempo è chiaro che diventa difficile. Il primo tempo è stato impostato benissimo, poi con l'uscita di D'Agostino la squadra si è sfaldata completamente. Mi aspetto di più da tutti perché molti ragazzi hanno l'opportunità della vita. Alcuni non mettono in campo tutto. Sono deluso dall'atteggiamento e dall'impegno di qualcuno...».



a.s.