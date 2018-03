2°Div/B. Il Chieti strappa l'1-1 sul campo del Martina Franca. In gol Verna e Scarsella

MARTINA FRANCA. Il Chieti dopo una prova discreta pareggia 1-1 sul difficile campo del Martina Franca e mantiene viva la speranza di raggiungere la zona play-off. Nel primo tempo vantaggio degli ospiti al 27esimo con Verna. Nella ripresa al 36esimo il pareggio definitivo di Scarsella.

Ai punti i neroverdi avrebbero meritato miglior sorte e resta un po' di amaro in bocca dopo essere stati in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine.

Nel primo tempo meglio il Chieti, più propositivo e coraggioso di un Martina Franca distratto in difesa e poco incisivo in avanti. Ripresa equilibrata con i teatini che hanno controllato la gara fino alla distrazione difensiva che ha permesso ai padroni di casa di pervenire al pareggio.

Ottimo avvio di gara del Chieti, vicino al vantaggio già al quinto con De Sousa che non approfitta a dovere di un errore in disimpegno di un difensore del Martina Franca. Al decimo ancora pericoloso il centravanti teatino che di testa non inquadra lo specchio della porta di poco.

Al 27esimo il meritato vantaggio del Chieti: bel pallone di Gandelli per Verna che solo davanti a Perina non sbaglia. Al 41esimo neroverdi vicino al raddoppio con Alessandro il cui tiro esalta i riflessi dell'estremo difensore di casa.

Al 42esimo il pericolo è creato dai padroni di casa: sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Gambino con Feola a salvare la propria porta.

Nella ripresa dopo pochi secondi colossale chance per il pareggio dei pugliesi. Gambino da posizione più che privilegiata centra in pieno il palo.

Al 26esimo De Sousa ha la grande occasione per chiudere la partita ma dal limite trova la strepitosa risposta di Perina. Gol mangiato gol subito ed i pugliesi pervengono al pareggio tutt'altro che meritato al minuto 36 Scarsella, che libero da marcature insacca sfruttando la dormita della retroguardia neroverde.

Finale senza troppi sussulti con le due squadre soddisfatte del punto che muove la classifica.

Con questo punto il Chieti è salito a quota 33 in classifica, a 2 lunghezze dalla zona play-off. Domenica per i neroverdi impegno allo stadio Angelini contro il Poggibonsi, che in casa all'andata aveva vinto per una rete a zero.

TABELLINO

MARTINA FRANCA (4-4-2): Perina; Dispoto, Tundo, Gambuzza, Memolla (1'st Scarsella); De Lucia, Mangiacasale, Marsili, Gambino; Petrilli (28'st Ancora), Anaclerio (9'st Rana). A disposizione: Modesti, Provenzano, Bagaglini, Di Dio. Allenatore: Bitetto.

CHIETI (4-3-1-2): Feola; Bigoni, Gandelli, Del Pinto, Pepe; Di Filippo, Verna, Vitone; Mungo (22'st Rinaldi); De Sousa (28'st Capogna), Alessandro. A disposizione: Cappa, Colantoni, Cardinali, Di Properzio, Rossi. Allenatore: De Patre.

ARBITRO: Amoroso della sezione di Paola.

Andrea Sacchini