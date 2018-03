PIOGGIA DI METEORITI IN RUSSIA: RACCOLTA DEI MIGLIORI VIDEO

MOSCA - Scie luminose che tagliano il cielo e palle di fuoco che illuminano il paesaggio circostante. Queste le scene apocalittiche create dall'inattesa pioggia di frammenti di meteoriti che questa mattina si e' abbattuta su Cheliabinsk, negli Urali russi. Nei video che stanno circolando in rete si vedono lunghi lampi di luce che attraversano il cielo e palle di fuoco che sembrano venire incontro alle telecamere che stanno riprendendo il fenomeno.

Con il passare delle ore aumentano i video amatoriali che documentano l'insolito fenomeno naturale che ha prodotto secondo stime approssimative almeno 500 feriti.

In molte immagini si vedono perfettamente i meteoriti con una lunghissima scia di fumo e dopo alcuni istanti un fragore improvviso e assordante (probabilmente il boato prodotto con l'impatto nell'atmosfera o il superamento della velocità del suono). E' stato infatti lo spostamento d'aria ed il boato a provocare ingenti danni per lo più vetri rotti. Al momento invece non si rinvengono sul web filmati genuini che ritraggono eventuali punti di impatto dei detriti coscmici.

Qui diseguito una serie di video caricati questa mattina da cittadini di Cheliabinsk.