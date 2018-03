One Bilion Rising: Flash Mob contro la violenza sulle donne

ABRUZZO. Il ballo planetario ha raccolto – e continua a raccogliere – migliaia di adesioni, con città da tutto il mondo e, ovviamente, l’Italia non è da meno.



“One Billion Rising”, campagna internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato un FlashMob di portata mondiale, il 14 febbraio 2013, invitando uomini e donne a ballare al ritmo di "Break the Chain", canzone appositamente scritta per l'evento, lanciato dalla scrittrice e performer americana Eve Ensler, celebre per i suoi "Monologhi della vagina".

E così, con lo slogan “Un miliardo di donne violate è un’atrocità. Un miliardo di donne che ballano è una rivoluzione”, in tutte le città italiane balleranno contro la violenza sulle donne.

Capoluoghi di Provincia, piccoli paesini, la dimensione non ha importanza quando il fine è solidale: sono già 70 le città che hanno aderito e per chi non potrà partecipare fisicamente a questi eventi, Obr, grazie al gruppo 2Lei, sarà anche su Second Life, basterà quindi un computer ed una connessione ad internet per ballare da casa propria e supportare la causa.