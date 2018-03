Mario Monti, addio austerità istituzionale: si gioca la carta 'ironia' sul web

INTERNET. Il profilo Facebook di 'Lista Civica con Monti' ha postato un video con una raccolta di battute pronunciate dal premier nel corso della campagna elettorale.

«L'ironia sobria di Mario Monti, una raccolta delle battute più cliccate sul web», spiega una didascalia.

Così anche il più serioso dei politici nostrani decide una linea più fresca, giovane e soprattutto autoironica con una sorta di ‘Blob’ che nei prossimi giorni riserverà nuove sorprese. Quella messa on line, infatti, sarebbe solo la prima di una serie di puntate.

«L'onorevole Alfano è spiritosissimo. Devo dire che quando l'ho visto in compagnia del suo capo non è così vivace», dice ospite a Ballarò. O ancora si vede Monti nel corso della celebre conferenza stampa in cui il ministro Elsa Fornero si commosse pensando ai tagli imposti. «Correggimi, però», dice il premier. Commuoviti ma correggimi».

LE REAZIONI DEGLI ‘AMICI’

I commenti a questa nuova versione del premier non sono univoci tra i fans del presidente del Consiglio uscente: « dai, ma sinceramente chi la gestisce questa campagna politica?», scrive un utente. «Se voto Monti è proprio per la sua serietà e austerità istituzionale, non ha alcun senso metterlo sul buffonesco a questo modo come fosse un video di Striscia la Notizia. Veramente pietoso, state attenti». «E’ per dimostrare», ipotizza qualcun altro, «che contro un buffone si può anche rispondere con stile, con tono e che soprattutto non serve essere buffoni». E poi ancor: «la rivincita dell'humour internazionale su un popolo che l'umorismo non sa cosa sia», «lo humour di Monti è fantastico, preciso, tagliente, elegante e diretto; lo stile di questo video mi lascia un pò perplesso ma probabilmente serve ad attirare qualche voto all'italiano medio, non mi sembra il caso di lasciarli tutti al PDL», «simpatiche queste battute! Finalmente si ascolta una persona che sa anche scherzare un po' con stile ed eleganza. Fa sentire migliori»