2°Div/B. Un brutto Teramo viene fermato 0-0 sul campo del Borgo a Buggiano

BUGGIANO. Un Teramo lontana copia della squadra capace di inanellare diverse vittorie consecutive non va oltre lo 0-0 sul campo del Borgo a Buggiano. Determinanti durante il match le parate dell'estremo difensore abruzzese Serraiocco, che più volte ha chiuso la propria porta agli avanti toscani.

Borgo a Buggiano sfortunato in diverse occasioni e mai in difficoltà nelle rarissime sortite offensive di un Teramo contratto ed incapace di creare chance davvero degne di nota.

Primo tempo tutt'altro che spettacolare con pochissime occasioni da gol. Ripresa leggermente migliore anche se le cose migliori sono state tutte ad appannaggio dei toscani.

La giornata favolosa di Serraiocco parte subito al primo minuto quando Goncalves lo impegna severamente. Al secondo minuto altra conclusione dell'attaccante di casa con nuova respinta dell'estremo difensore biancorosso.

Al quarto d'ora prima risposta del Teramo ad opera di Ambrosini, il cui tiro da posizione privilegiata viene rimpallato da un difensore del Borgo a Buggiano.

Nella ripresa dopo i primi minuti di studio, al quarto d'ora il primo tiro in porta è di D'Antoni che non sorprende Serraiocco. Cinque minuti dopo conclusione secca dal limite di Goncalves e palla di un nulla sul fondo.

Al 22esimo solare palla gol per il Borgo a Buggiano. Da 2 passi Goncalves a porta praticamente sguarnita alza troppo la mira. Il Teramo non c'è in campo ed al 35esimo viene nuovamente salvato da Serraiocco che si esalta su tiro da fuori di Santini.

Nel finale tanti lanci lunghe per le punte e Teramo tutto in difesa a protezione dello 0-0 che comunque muove la classifica. Con questo punto l'undici di Cappellacci ha raggiunto quota 32 in classifica ancora in zona play-off. Domenica impegno casalingo tutt'altro che impossibile in casa contro il Fondi, ultima forza del campionato, superato 1-0 all'andata.

TABELLINO

BORGO A BUGGIANO (4-2-3-1): Tonti; Annoni, Pastore, Checchi, Ciaciagli; Garaffoni, Santini (43'st Forte); D'Antoni (46'st Butini), Goncalves, Nolè; Candiano (28'pt Fioretti). A disposizione: Gaffino, Settepassi, Rolando, Maretti. Allenatore: Masi.

TERAMO (4-3-3): Serraiocco; De Fabritiis, Chovet, Ferrani, Coletti; Speranza, Valentini, Novinic; Olcese, Ambrosini (38'st Patierno), De Stefano (31'st Di Paolantonio). A disposizione: Santi, Giannetti, Caidi, Scipioni, Foglia. Allenatore: Cappellacci.

ARBITRO: Intagliata della sezione di Siracusa.

Andrea Sacchini