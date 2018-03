2°Div/B. Il Chieti non brilla ma vince 1-0 all'Angelini col fanalino di coda Fondi

CHIETI. Col minimo sforzo il Chieti supera 1-0 all'Angelini il Fondi e si rilancia in zona play-off. Match winner Del Pinto al 25esimo del secondo tempo.

Gara più dura del previsto contro l'ultima della classe, che con impegno ha lottato fino alla fine cercando di opporre volontà ed aggressività al maggior tasso tecnico dei teatini. Neroverdi però che nel complesso hanno meritato l'intera posta in palio per occasioni da gol create e qualità della manovra.

Primo tempo privo di particolare spunti tecnici, con entrambe le squadre attente soprattutto alla fase difensiva. Buon ritmo invece nella ripresa con il Chieti più propositivo e convinto di far propri i 3 punti.

Avvio di gara soporifero poi al decimo buona chance per gli ospiti con Guidone, che in contropiede elude l'uscita di Feola ma a porta sguarnita alza troppo la mira.

Il campanello d'allarme non scuote però a dovere gli uomini di De Patre che denotano difficoltà nel creare azioni degne di nota.

Alla mezz'ora dal limite bel tiro di Mungo che però termina la propria corsa sul fondo. Prima del riposo l'occasione più nitida dei primi 45 di gioco. Assolo di Alessandro e conclusione sul palo, sulla respinta però Mungo pasticcia e getta alle ortiche la ghiotta occasione.

Nella ripresa in avvio Verna da buona posizione chiama al facile intervento Capecchi.

Dopo un'altra buona chance capitata sui piedi di Alessandro, al 25esimo il Chieti passa in vantaggio con Del Pinto, il più lesto di tutti a finalizzare un'azione insistita dei padroni di casa dopo un calcio d'angolo.

Il Fondi non riesce a reagire ed il Chieti sfiora il 2-0 con De Sousa sul quale è decisiva la parata di Capecchi.

Con questa vittoria i teatini sono saliti a quota 31 in classifica in zona play-off compagnia di Teramo e L'Aquila. Domenica prossima il Chieti farà visita al Campobasso, superato all'andata all'Angelini per 2-0.



TABELLINO



CHIETI (4-3-1-2): Feola; Bigoni, Pepe, Gigli (22'st Rinaldi), Di Filippo; Verna (22'st Gandelli), Vitone, Del Pinto; Mungo; Alessandro (37'st Cardinali), De Sousa. A disposizione: Cappa, Barbone, La Selva, Capogna. Allenatore: De Patre.

FONDI (4-3-3): Capecchi; Pacini, Cirina, Palumbo, Iovinella; Rossini, Giannusa, Romano (23'st Giardina); Guidone, Prisco (28'st D'Anna), Paganini. A disposizione: Cacchioli, Rizo, Cuomo, Cannoni, Bernasconi. Allenatore: Provenza.

ARBITRO: Formato della sezione di Benevento. Presenti sugli spalti circa 900 spettatori.



Andrea Sacchini