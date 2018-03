Luca Barbareschi prende a sberle l’inviato delle Iene

TELEVISIONE. Domenica sera ripartono le Iene che dovranno però allinearsi con la par condicio. Per questo il ‘duello’ tra l’inviato Filippo Roma e l’onorevole Luca Barbareschi potrebbe non andare in onda.

Ma il filmato impazza ormai ovunque in Rete.

Il servizio risale allo scorso agosto: Roma era andato a Filicudi, in Sicilia, luogo di villeggiatura di Barbareschi, per interpellarlo sulle sue numerose assenze in Parlamento. Il deputato del Pdl si è talmente innervosito dalle incalzanti domande della "iena" da passare alle maniere forti, sferrando calci e pugni all'indirizzo del povero Roma.

«Se state aspettando il nostro servizio con protagonista l’onorevole Luca Barbareschi e il suo epico scontro con la iena Filippo Roma, eccovi accontentati», si legge sulla pagina Facebook del programma. «Non sappiamo ancora se il filmato possa andare in onda domenica sera nella nostra prima puntata, a causa della Par Condicio televisiva. Internet non ha questi vincoli e abbiamo quindi deciso di condividere il servizio in esclusiva con voi che ci seguite su Facebook. Da non perdere!»