REPORT: AMAZON.IT E LE TASSE PAGATE IN LUSSEMBURGO

WEB. Nel servizio di Report a cura di Giovanna Boursier ci si domanda se è giusto che una azienda che pare avere una organizzaione nel territorio italiano paghi le tasse in Lusemburgo.

Amazon, colosso del commercio on line, vende di tutto. In Europa ha il quartier generale in Lussemburgo, la Amazon Eu Sarl, che controlla anche le 2 società italiane: la Logistica, con il magazzino di Castel San Giovanni dove 400 dipendenti spediscono gli ordini, e la Corporate a Milano, con 200 dipendenti che negoziano i contratti con editori e distributori. Ci chiediamo: siccome gran parte dell'attività commerciale sembra sia qua, perché anziché pagare le tasse in Italia Amazon le paga in Lussemburgo dove conviene?