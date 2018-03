Patti Palmer ricoverata in clinica. Da Paganica a Hollywood realizzò il vero sogno americano

A otto anni dalla presentazione del libro “Jerry Lewis e Patti Palmer due Stelle a Paganica”, scritto da Raffaele Alloggia e edito da Infomedia Group s.r.l. di Giovacchino D’Annibale, ancora oggi il ricavato dalle offerte del libro, è stato devoluto interamente al Telethon.

La volontà di devolvere il ricavato sin dall’inizio al Telethon, per sostenere la ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche e per combattere la distrofia muscolare, scaturì dal fatto che Jerry Lewis, è il fondatore del Telethon universalmente riconosciuto. Un grande contributo per l’organizzazione della manifestazione negli Stati Uniti fu dato da sua moglie, nome d’arte Patti Palmer, vero nome Pasqualina Calonico figlia di Maria Rotellini di origini paganichese. Dice testualmente Patti in un suo libro: «Patti era il nome più vicino a Pasqualina che poi divenne il mio nome legale, però io non volli rinunciare alle mie radici italiane, lasciando la “i” finale di Patti invece che Patty tipico nome americano».

Per aver ideato il Telethon, Jerry Lewis, nel 1977 ebbe una nomination per il Premio Nobel per la Pace e a sua moglie Patti Palmer gli fu conferita la prestigiosa onorificenza quale donna dell’anno (“ Woman of the year”). Jerry Lewis a 18 anni conobbe Patti Palmer, lei 24 anni già nota al pubblico americano, a Detroit mentre si esibiva come cantante vocalist nel grande “Downtown Theatre”.

La mamma di Patti, Maria Rotellini, andò in America nel lontano 1919 quando si sposò per procura con un altro abruzzese emigrato in un villaggio delle miniere dello Wyoming.

Dopo una vita di stenti con il matrimonio di sua figlia con Jerry Lewis, dal villaggio della miniera, andò ad abitare con loro ad Hollywood nella tenuta di Bel Air, in una grande villa . Nel 1946 l’amicizia della famiglia di Patti con Dean Martin, essendo anche lui di origine abruzzese, (Montesilvano) fece incontrare Jerry Lewis, con il quale dette vita ad uno straordinario sodalizio realizzando ben 16 film molto noti al vasto pubblico. Da lei ebbe sei figli e se ne separò dopo 36 anni di matrimonio, nel 1980. Da qualche mese, Patti, Pasqualina, alla veneranda età di 92 anni, è ricoverata in una clinica.

«La notizia», racconta Alloggia, «mi è stata data da suo figlio primogenito Gary Lewis, il “cocco di mamma” per aver seguito le sue orme come cantante, di fatti ha tutt’oggi una sua band che ad ha venduto oltre 45 milioni di dischi. Nel lontano 1953, Jerry Lewis in occasione di una visita ai parenti di Pasqualina, giunsero a Paganica lasciando tante immagini e ricordi da raccolte e raccontate sul libro».