Sanremo, in gara c’è anche Simona Molinari: «non ho parole»

L’AQUILA. C’è anche l’aquilana (di adozione) Simona Molinari in gara tra i big al prossimo festival di Sanremo

Canterà in coppia con Peter Cincotti (i due hanno già cantato insieme In cerca di te).

In gara anche Raphael Gualazzi, Elio e le Storie Tese, Chiara (fresca vincitrice di X Factor), Almamegretta, Malika Ayane, Daniele Silvestri, i Moda', Marco Mengoni (vincitore della prima edizione di X Factor), Marta sui Tubi, Simone Cristicchi, Annalisa (concorrente di Amici), Max Gazze' e Maria Nazionale. I 14 big parteciperanno con due canzoni a testa. I nomi li ha annunciati oggi Fabio Fazio al Tg1.

«Ragazziiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!! Non ho parole...», ha commentato poco fa Molinari su Facebook. «Mi escono tanti grazie dalla pancia, dalle orecchie, dalla bocca, dal cuore....Grazie a tutta la commissione artistica di Sanremo che spero di conoscere al più presto....grazie a tutta la squadra che ci ha creduto in primis Carlo Avarello, l'Isola degli artisti, la Warner, Antonio Martino, Peter e tutto il suo Staff, la mitica Mosca Jazz Band....ma soprattutto grazie a voi tutti che mi sostenete.....Credo che partirò subito per raggiungere la mia famiglia e gli amici di sempre per stringermi con loro...stasera bisboccia...da domani si parte per un viaggio ancora più grande!»

Quello di febbraio sarà un ritorno a Sanremo. Nel dicembre 2008, infatti, Molinari si aggiudicò, insieme ad Arisa, la vittoria del concorso Sanremolab, ottenendo così la partecipazione al Festival di Sanremo 2009 con il brano 'Egocentrica' che nel corso della terza serata viene interpretato in duetto con Ornella Vanoni.

A poche settimane dal terremoto dell'Aquila del 2009, Simona registra con il pianista classico Nazzareno Carusi il singolo Ninna nanna, venduto in allegato al quotidiano Libero con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

«Molti saranno sorpresi, spero, e vedrete nessun pregiudizio verso i talent. Anzi: è il pop di oggi» ha scritto invece su Twitter Fabio Fazio.

E’ ancora mistero, invece, sulla data del Festival, in quanto quella originariamente prevista - dal 12 al 16 febbraio 2013 - cadrebbe proprio nel momento finale della campagna elettorale per le politiche, (il voto è fissato per il 17 o il 24 febbraio).