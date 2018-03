‘Senza te’, il brano di Paolo De Cesare. Nel video anche Fabrizia D’Ottavio

CHIETI. “Senza te” è il brano di Paolo De Cesare, presentato ieri alla Provincia di Chieti.

Il giovane cantante teatino, allievo di Piero Mazzocchetti, è stata una sorpresa sia per la parte canora sia per il video girato a Chieti insieme a Fabrizia D’Ottavio, ginnasta medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene. Un brano accattivante, «frutto – ha commentato Mazzocchetti – non di improvvisazione, ma di un lungo studio che fa ben sperare per il futuro. Anche se Paolo per il momento non ha superato le selezioni per Sanremo, però con tutte le possibilità e le qualità per essere ripescato, io credo che questa canzone può essere l’inizio di una bella carriera».

In effetti, il prodotto finale si fa apprezzare per le atmosfere notturne della città e per le doti di recitazione di entrambi i protagonisti, come hanno riconosciuto anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ed il presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio che «non si sono improvvisati produttori discografici, ma che hanno valutato molto positivamente la pubblicità indiretta alla città ed al territorio».