BALLARÒ : MAURIZIO CROZZA "GLI ALIENI SONO TRA NOI. BERLUSCONI MAN IS BACK"

TELEVISIONE. L’intervento di Maurizio Crozza nella puntata di ieri di Ballarò. Molti i temi toccati.

«Gli alieni sono tra noi, come nel film Men in Black: Berlusconi... è piccoletto, orecchie enormi, capelli finti, faccia di plastica.... sì, potrebbe essere... Ruby non è umana, è la nipote di Yoda... Berlusconi viene da Orione... Brunetta oggi ha dichiarato che non ha i soldi per pagare l'Imu: colpa di Monti, ho 4000 case, ma sono piccole, lo sa dove vivo io, nel calendario dell'avvento! ... Formigoni non è un alieno? Cosa vi avevo detto? Quando lo dicevo io tutti a prendermi per pazzo, siccome l'ha detto Nedved della Juve allora..»