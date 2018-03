EVASORI INTERNAZIONALI

INTERNET. Più sono grandi, meno pagano le tasse. Sembra essere un vezzo dei grandi marchi, dei gruppi che più al mondo guadagnano. Molti di questi sono leader nel mondo del web e fanno profitti in giro per il mondo ma riescono a pagare meno tasse. Il bello è che è tutto regolare grazie alle smagliature dei mercati e della diversa legislazione di alcuni paesi considerati a ragione "paradisi fiscali". In questo modo aumentano i profitti anche grazie alla vertiginosa discesa della pressione fiscale.

C'è chi può.