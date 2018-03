LUCIANA LITTIZZETTO A CHE TEMPO CHE FA

TELEVISIONE. I fatti della settimana commentati da Luciana Littizzetto ieri a Cehe tempo che fa.

Lucianinina è un fiume in piena: "Mi viene già la colite... è tornato Berlu". Il Papa ha aperto un account su Twitter...: adesso ha i follower come Vasco, twitta come Antonacci. Pensa ad avere il Papa tra gli amici, come ti rivolgi? Scialla Santità... Come si fa a scrivere un'enciclica in 140 caratteri. Ma chi risponderà? Sarà lui? Infine Lucianina parla del "Caffè Zibetto", considerato uno dei più rari e prelibati caffè del mondo, destinato a un mercato di nicchia, data la quantità limitata di materia prima a disposizione...