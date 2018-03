Tv, Brunetta contro Santoro: «ma perché è così ignorante?». Il video

TELEVISIONE. Puntata animata quella di ieri sera a Servizio Pubblico, il programma in onda su La 7 di Michele Santoro.

Tra gli ospiti c’era anche l’ex ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta che ha litigato prima con Luisella Costamagna («questo non è buon giornalismo, queste domande me le ha fatte già Lilli Gruber un anno fa…lei arriva in ritardo) poi con il presentatore.

«Quanto guadagna lei, Santoro, da un’azienda in perdita come La 7?», ha chiesto Brunetta.

«Io non sono un dipendente de La 7, il nostro programma non è in perdita per niente», ha replicato il giornalista. «Lei è l’unico che non lo sa in Italia… Io sono una società indipendente, ma ci rendiamo conto di quello che sta dicendo? Quando pubblicherò i bilanci sulla rete come l’anno scorso vedrà». Brunetta ha insistito per conoscere il suo stipendio e Santoro ha replicato: «le posso dire quello che ho guadagnato l’anno scorso… come faccio a dirle quello che guadagno quest’annoi? Brunetta, lei ha fatto il ministro, ma dovrebbe tornare un po’ a scuola prima di andare all’università».

L’ex esponente del Governo Berlusconi ha chiamato in causa «la trasparenza».

«E’ tutto sulla rete…ho guadagnato 250 mila euro l’anno scorso», ha ribattuto il conduttore. «E ho chiesto a lei che li facesse mettere anche a Vespa e a tutti perché i miei sono pubblici, la smetta di dire sciocchezze».

Secondo Brunetta la Rai si sarebbe rifiutata di farlo. «Lei sta dicendo un falso. . C’è stata una interrogazione parlamentare solo su di me. Lei sta dicendo un sacco di sciocchezze», ha continuato Santoro.

«Sta dicendo un sacco di balle», ha replicato Brunetta. «Domani metto tutti gli atti in rete», ha continuato il giornalista, «e lei mi chiede scusa». «Per niente», ha risposto Brunetta.

«Sa come si dice…vada via…» ha continuato Santoro

«Ma perché è così ignorante?», ha chiuso Brunetta.