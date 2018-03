Isolatori sismici difettosi: ecco la macchina che li ha testati in California

L’AQUILA. Ci saranno anche approfondimenti sul terremoto e le inchieste sulla ricostruzione nella nuova serie del programma di Riccardo Iacona su rai tre, Presa Diretta.

Nelle dodici puntate che andranno in onda dal 6 gennaio si torna all'Aquila. Ecco una piccola anticipazione dell'intervista che Riccardo Iacona ha fatto a Gianmario Benzoni, ingegnere e scienziato che dirige a San DIego in California il laboratorio di simulazione dei terremoti unico al mondo, perche' capace di riprodurre in scala reale gli effetti sulle strutture di qualsiasi terremototo, anche quelli di più' alta intensità.

Gli isolatori antisismici installati sotto le piastre di cemento armato del progetto Case presentano dei «materiali diversi da quelli offerti in gara» e delle «criticità ai fini del funzionamento e della sicurezza».

Gli isolatori antisismici installati sotto le piastre di cemento armato del progetto Case presentano dei «materiali diversi da quelli offerti in gara» e delle «criticità ai fini del funzionamento e della sicurezza». E' quanto si legge nella perizia depositata dai consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dal giudice, Marco Billi i cui contenuti sono stati anticipati dal Tgr Rai Abruzzo. Ma le anomalie riscontrate dalla perizia non si limiterebbero ad una conferma tecnica a supporto dei reati ipotizzati dai magistrati, che hanno indagato per turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture sei persone tra cui Mauro Dolce, responsabile del progetto Case del dipartimento della Protezione Civile.

La rottura di un isolatore campione durante i test effettuati nei laboratori di Torino, Alessandria e San Diego in California, dimostrerebbe secondo la perizia che almeno 200 dispositivi forniti dall'Alga di Milano presentano delle «criticità sostanziali ai fini della sicurezza e del funzionamento» tanto che i periti del tribunale auspicano «un intervento di sostituzione».