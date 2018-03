Un gol di De Sousa regala 3 punti al Chieti a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. Con un gran gol di De Sousa al 23esimo del primo tempo il Chieti espugna il campo dell'Hinterreggio e torna ad occupare zone alte di classifica.

Prova di carattere dei neroverdi, che dimostrano in trasferta di essere squadra particolarmente temibile.

De Sousa ma non solo nel Chieti, che ha meritato il successo giocando una gara attenta in difesa e senza sbavature. Concentrazione massima fino alla fine ed ottima prova del pacchetto arretrato, tanto criticato in settimana dal tecnico De Patre dopo i gravi errori nel match perso col Teramo. Risultato del derby che evidentemente ha caricato i giocatori del Chieti, che dopo un avvio incoraggiante culminato col gol del vantaggio, non hanno mai davvero patito il ritorno di un Hinterreggio davvero con scarsa qualità in avanti.

Ottimo primo tempo del Chieti per intensità, ritmo ed azioni create. Nella ripresa, complice la stanchezza, i teatini si sono limitati ad amministrare il punteggio senza rischiare più di tanto.

Avvio di match equilibrato. Dopo un tentativo sfortunato di Zampaglione al quarto d'ora per gli ospiti con palla di poco alta, al 23esimo il Chieti passa in vantaggio. Punizione di Mungo pennellata per la testa di De Sousa che insacca alle spalle dell'incolpevole Mengoni.

Il Chieti alza il proprio baricentro e sfiora più volte il punto del raddoppio. Al 25esimo Rinaldi da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Più tardi ci prova Capogna senza fortuna.

Nella ripresa succede davvero poco. Da segnalare soltanto un ottimo intervento di Feola su tentativo al 18esimo di Zampaglione, che con una serie di finta aveva eluso la guardia di un paio di avversari.

Con questo successo il Chieti resta agganciato in zona play-off a quota 18 punti. Domenica prossima derby attesissimo all'Angelini contro L'Aquila, che ieri è stata costretta al pareggio interno 1-1 dal Melfi.



TABELLINO



HINTERREGGIO (4-4-2): Mengoni; S. Cutrupi (16'st D. Cutrupi), Marguglio, Impagliazzo, Ungaro; Vicari (38'st Aliperta), Franceschini, Pensalfini, Borghetto (6'st Febbraio); Zampaglione, Khoris. A disposizione: A. Cutrupi, Trentinella, Condomitti, Broso. Allenatore: Venuto.

CHIETI (4-2-3-1): Feola; Bigoni, Pepe (17'st Barbone), Di Filippo, Gigli; Del Pinto, Verna, Rinaldi (16'st Alessandro); Mungo; De Sousa, Capogna (26'st Cardinali). A disposizione: Cappa, Rovrena, Di Properzio, La Selva. Allenatore: De Patre.

ARBITRO: Guccini della sezione di Albano Laziale. Presenti sugli spalti circa 400 spettatori.



Andrea Sacchini