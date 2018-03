PESCARA-JUVENTUS. ANGELO ALESSIO I COMMENTI DEL DOPO PARTITA

PESCARA. «Abbiamo fatto un ottimo approccio alla gara, il migliore possibile» – fa il suo esordio Angelo Alessio, che sostituisce in panchina lo squalificato Antonio Conte – «abbiamo fatto una grande partita. In questa squadra vanno tutti in gol. Siamo scesi in campo determinati e vogliosi di chiudere la partita subito nei primi 45 minuti di gioco».