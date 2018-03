Da Sulmona alla Corea, Cirilli protagonista del Gangnam Style

TELEVISIONE. L’attore abruzzese Gabriele Cirilli, protagonista indiscusso (e vincitore) della puntata di venerdì sera del programma di Rai 1 ‘Tale e quale show’ di Carlo Conti.

Cirilli si è lanciato nell’imitazione, difficile quanto riuscitissima, del fenomeno musicale del momento, il cantante coreano PSY che con il suo famoso GanGnam Style è diventato un vero e proprio tormentone (solo su You tube il video originale è stato visualizzato oltre un miliardo di volte).

L’impresa per il comico di Sulmona non è stata facile: ha dovuto imparare a memoria il testo coreano della canzone ma anche il balletto. Con la sua esibizione ha divertito tutto il pubblico e sul web il video è stato già condiviso migliaia di volte.

Nel programma come concorrente anche il pescarese Giò Di Tonno che ha impersonato Tom Jones.

Serena Autieri, vincitrice della scorsa edizione, è stata Celine Dion, Pamela Camassa ha interpretato Irene Grandi, Luisa Corna si è trasformata in Amii Stewart e Rosalia Misseri in Dalida. Paolo Conticini in Michele Zarrillo, Enzo Decaro come Tony Dallara, Fausto Leali è stato Fred Buscaglione e Flavio Montrucchio Jimmy Fontana.