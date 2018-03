CONCORSONE . GIULIANTE: «LE RISPOSTE GIA' ONLINE»

L’AQUILA. «La ‘talpa’ del ‘Concorsone’ è il presidente Carlo Flamment, e ne chiedo l’immediata rimozione dall’Istituto».

Un «concorso farlocco» che non ha rispettato quanto garantito fino a qualche giorno fa dal Formez, ovvero «l’inviolabilità del sito» dell’istituto che gestisce il tutto, «la trasparenza e la par condicio per i candidati».

Aveva promesso rivelazioni sconcertanti e questa mattina l’assessore regionale Gianfranco Giuliante ha tirato fuori le carte in suo possesso.

«Mi aspetto che Barca chiami il presidente Flamment e lo cacci in malomodo. Ma mi aspetto anche che il sindaco Massimo Cialente convochi immediatamente la giunta per revocare l’incarico alla società». E sul fronte dell’inchiesta, presenterà una denuncia? «Ho esposto la questione in una conferenza stampa pubblica e ritengo che sia il Tar che la Procura de L’Aquila abbiano elementi sufficienti per decidere su una eventuale sospensione del concorso».

Per l’assessore allo stato attuale «il concorso va bloccato».