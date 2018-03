L'Aquila supera 5-3 il Borgo a Buggiano

LUCCA. Cinquina dell'Aquila sul campo del Borgo a Buggiano ed importante passo in avanti in zona play-off. Nel primo tempo vantaggio aquilano con Infantino al terzo minuto e momentaneo pareggio di Settepassi al settimo. Poi doppietta di Carcione al 18esimo e 31esimo e gol di Improta prima del riposo. Nella ripresa pokerissimo di Mucciante al 20esimo poi per gli almanacchi le reti dei padroni di casa di Dimas e Pastore rispettivamente al 32esimo e 47esimo.

Grande prestazione degli uomini di Ianni, al primo successo sulla panchina dei rossoblù, che hanno dominato in lungo ed in largo sin dai primi minuti l'avversario. L'Aquila che è stata abile nel capitalizzare le azioni da gol prodotte e nel mantenere alta la concentrazione in difesa quasi fino alla fine. Successo meritato per i valori tecnici espressi in campo, con i rossoblù finalmente belli e vincenti.

In avvio subito al terzo il vantaggio degli abruzzesi. Cross preciso dalla destra di Carcione per Infantino che di testa insacca. Passano soltanto 4 minuti ed il Borgo a Buggiano pareggia. Sugli sviluppi di un corner, ultimo tocco vincente di Settepassi che realizza.

Al 18esimo eurogol di Carcione direttamente su calcio d'angolo per il nuovo vantaggio dei rossoblù. Gira tutto bene per L'Aquila ed al 31esimo arriva addirittura il tris. Protagonista ancora una volta il piede favoloso di Carcione che segna direttamente su calcio di punizione dal limite.

I padroni di casa sbandano paurosamente e pochi secondi prima del duplice fischio L'Aquila cala il poker. Per fallo in area su Infantino, calcio di rigore trasformato in maniera impeccabile da Improta.

Con il risultato ormai in ghiaccio L'Aquila continua comunque ad attaccare ed al 20esimo fa addirittura 5-1 con Mucciante, che dalla lunga distanza sorprende Tinti.

Gli ospiti tirano i remi in barca ed il Borgo prova a dare un senso alla propria giornata realizzando 2 gol con Dimas e Pastore rispettivamente al 32esimo e 47esimo.

Con questo successo L'Aquila è salita in piena zona play-off al sesto posto con 16 punti. Domenica 11 novembre appuntamento al Fattori contro il Melfi, che ieri in casa ha superato 1-0 l'Arzanese.



TABELLINO



BORGO A BUGGIANO (3-5-2): Tonti; Chechi (1'st Santini), Settepassi, Di Giusto; Annoni, Maretti, Nolè (44'st Butini), Candiano, Pastore, Candiano (17'st Baccarini); Dimas, D'Antoni. A disposizione: Gaffino Rossi, Fonte, Rolando. Allenatore: Masi.

L'AQUILA (4-4-2): Testa; Rapisarda, Pomante, Mucciante, Ligorio; Iannini, Agnello, Carcione (24'st Menicozzo), Ciotola (12'pt Tricarico); Infantino (19'st Colussi), Improta. A disposizione: Modesti, Ingrosso, Petta, Marcotullio. Allenatore: Ianni.

ARBITRO: Luigi Rossi della sezione di Rovigo. Presenti sugli spalti circa 200 spettatori.



Andrea Sacchini