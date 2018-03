Franco Marini al Quirinale. Vi piace?

ROMA. Si è conclusa mercoledì sera con 222 voti favorevoli, 90 contrari e 30 astenuti la votazione all'assemblea del Pd sulla candidatura di Franco Marini, proposto da Bersani.

L’ex presidente del Senato che alle ultime politiche non è entrato in Parlamento (secondo in lista dopo Stefania Pezzopane) adesso sembra pronto a tornare nei palazzi della politica dalla porta principale. Per Bersani la candidatura di Marini «è quella che è più in grado di realizzare le maggiori convergenze. E' una persona limpida e generosa, uno dei costruttori del centrosinistra legato al lavoro ed al sociale». Sel ha annunciato che voterà Stefano Rodotà, candidato del Movimento 5 Stelle. Silvio Berlusconi è soddisfatto.

