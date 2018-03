UN ACCORDO TRA IL M5S ED IL PD SAREBBE...

ROMA. La scena è divisa tra "possibilisti" che turandosi il naso e con il solo obiettivo di dare una guida immediata al Paese per poche ma fondamentali riforme spingono per l'accordo. Tra questi ci sonoanche molti nomi noti della cultura e dello spettacolo. Dall'altra il nucleo del Movimento fondato da Grillo che invece in coerenza con quanto detto esclude a priori ogni forma di accordo. Grillo e Casaleggio avrebbero anche minacciato le dimissioni in caso di accordo con il partito di Bersani.

Voi cosa pensate?