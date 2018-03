Sono sempre di più i processi che vedono coinvolti pubblici amministratori anche in Abruzzo. La legge prescrive che in caso di condanna degli imputati questi debbano pagare i danni causati.

Tra i danni vi sono anche quelli arrecati alla pubblica amminstrazione dalla condotta illegale. Gli enti pubblici però per poter ricevere il risarcimento devono costituirsi in giudizio come parte civile. Per arrivare a fare questo l'ente deve deliberare. Ma a decidere sono amministratori e politici....

Dunque gli enti pubblici devono costituirsi parte civile nei processi in cui si profila un danno pubblico?