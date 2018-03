Delitto d'oblio

La legge italiana non si è ancora adeguata alla tecnologia e al web i quali da oltre dieci anni stanno ponendo nuovi e irrisolte problematiche. Una di queste è la regolamentazione del diritto di cronaca e l'eventuale diversa normativa da applicare ad internet per contemperare il diritto costituzionale dell'informazione e quello della privacy. La legge non prevede un diritto all'oblio ma la giurisprudenza si è espressa in maniera non univoca.

Molte persone, però, infastidite dalla facilità di accesso ai vasti archivi digitali on line (grazie ai motori di ricerca) soprattutto di giornali invocano il diritto alla privacy e la cancellazione di articoli di cronaca che non contestano nel merito.

E' successo anche a noi e dopo varie richieste di rimozione di articolo due coniugi hanno ottenuto una sentenza di primo grado che li ha visti vittoriosi.

Non potendo difendere il nostro diritto di cronaca ed il vostro diritto all'informazione abbiamo deciso di acconsentire alla cancellazione di tutti gli articoli che ci verranno indicati. Le richieste e le minacce di azioni giudiziarie, dopo la notizia della sentenza, sono aumentate e provengono anche da persone che sono ancora sotto processo.

Contro questo provvedimento è stato proposto appello in Cassazione.