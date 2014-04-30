TUTTI I CANDIDATI
|FORZA ITALIA
|MOVIMENTO 5 STELLE
|PARTITO DEMOCRATICO
|NUOVO
CENTRODESTRA – UDC
|FITTO RAFFAELE
|ADINOLFI ISABELLA
|PICIERNO PINA
|CESA LORENZO
|BALDASSARRE RAFFAELE
|AIUTO DANIELA
|PITTELLA GIANNI
|CASSINO MASSIMO
|MASTELLA MARIO CLEMENTE
|ALEMAGNA FABIO
|PETRONE ANNA
|GARGANI GIUSEPPE
|MATERA BARBARA
|ANGELINI PAOLO
|GENTILE ELENA
|TREMATERRA GINO
|PATRICIELLO ALDO
|CAMMARANO MICHELE
|COZZOLINO ANDREA
|CERA ANGELO
|RIVELLINI CRESCENZIO
|CASILI CRISTIAN
|ARLACCHI PINO
|PICCONE FILIPPO
|SILVESTRIS SERGIO PAOLO
|CASMIRRO PASQUALE
|PAOLUCCI MASSIMO
|SCOPELLITI GIUSEPPE
|ARENA DOMENICO GIOVANNI
|CIARAMBINO VALERIA
|PIRILLO MARIO
|ROMANO PAOLO
|CAPASSO SIMONA
|D’AMATO ROSA
|FERRANDINO GIUSEPPE
|BRUSCO FRANCO
|CECCHI PAONE ALESSANDRO
|EMBRICE LUIGIA
|SERPILLO MARIO
|CAROPPO ANDREA
|D’ANDREA JONNI
|FERRARA LAURA
|MINERVA STEFANO
|D’ACUNZI PASQUALE
|DE BENEDETTO FEDERICA
|IPRI MARIA
|CAPONE ROBERTA
|DI PIERRO ENZO
|FERRAIOLI MARZIA
|LARICCHIA ANTONELLA
|SALADINO MARIA
|FERRARESE MASSIMO
|MARTUSCIELLO FULVIO
|PEDICINI PIERNICOLA
|MAIOLO MARIO
|MELICA LUIGI
|MERCURI SANTO RAFFAELE
|POMANTE MELANIA
|MIRANDA MILENA
|NESCI DENIS
|SAVASTANO IRIS
|RONZINO ALFREDO
|LESERRI ROSARIA
|SCOTTO DI MINICO TOMMASO
|TRIPODI MARIA
|VIGLIONE VINCENZO
|CAPUTO NICOLA
|STRIANESE LOREDANA
|SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT
|FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
|L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
|ITALIA DEI VALORI
|TABACCI BRUNO
|MELONI GIORGIA
|REA ERMANNO
|MESSINA IGNAZIO
|SCHIPANI STEFANIA
|ALEMANNO GIOVANNI
|SPINELLI BARBARA
|DI NARDO ANIELLO
|BARILE SERGIO
|BELMONTE LUCA
|ARBIA SILVANA
|PISANELLO LUCIANO
|BENEDETTO NICOLA
|BOTTARO MARIA ADELE
|ARMINIO FRANCO MARIO “IL PAESOLOGO”
|CANTISANI MARIA LUISA
|ARRIGHI MARIA ROSARIA
|DE ANGELIS FAUSTO
|BOCCARDI COSTANZA
|SPINA MICHELE
|CASTELLANO ROSELLA
|GALLO GIUSEPPE
|BONANNI ANNA-LUCIA
|CALIGIURI GIAMPIERO
|CIRILLO GENNARO
|IANNONE ANTONIO
|CATALDO GAETANO (GANO)
|CASERTANO SANDRO
|FORMICOLA MANUELA
|MAIETTA GIOVANNA
|DI LUCA ANTONIO
|CIANO ANTONIO
|FRULLINI ANNARITA
|MIRARCHI GIOVANNI
|DI PALMA RICCARDO DINO
|DI GIACOMO ALDO
|FUNARO PIETRO
|PAGANO VINCENZO
|DI SALVATORE ENZO
|DI PIETRO ANGELO
|PICARDI RAFFAELE
|PILOLLI GIANDOMENICO
|FERRARA RAFFAELE (LELLO)
|MARIANI RINALDO
|PIERANGELI ENRICO
|PIZZUTO MARIOLINA
|FORENZA ELEONORA
|MARINELLI VITA MARIA
|PRODROMO RAFFAELE
|RISPOLI LUIGI
|GATTUSO DOMENICO
|NATALI IVAN
|SALLUSTIO ANTONIA
|RUSSO ELISA
|MASCIOPINTO TERESA
|RUSSO SALVATORE
|STELLATO MASSIMILIANO
|TAVANI ANTONIO
|PARRELLA VALERIA
|SACCO VINCENZO FRANCESCO
|TOTO DANIELE
|VENEZIA PIETRO
|PERNA ANTONIO MARIA (TONINO)
|SCHIAZZA SIMONETTA
|TURDÒ ANTONIO
|ZEOLI DOMENICO
|RICCIO CLAUDIO
|VARRECCHIA ANTONIETTA (ANTONELLA)
|GREEN ITALIA – VERDI EUROPEI
|LEGA NORD
|IO CAMBIO – MAIE
|MOVIMENTO BUNGA BUNGA
|FORNARO VINCENZO
|SALVINI MATTEO
|VANNONI DAVIDE
|DI NUNZIO MARCO
|BONELLI ANGELO
|ATTAGUILE ANGELO
|RICCELLI MARIA
|SIERRA NUNEZ KARINA
|SANSONE MARIA ANNA
|COPPOLA ANTONIO
|SANDRIN MARIA CRISTINA
|DI NUNZIO MONICA
|ROMANO GIUSY ELISA
|CRISTIANO MARCO
|DI PLACIDO LEVINO
|ALFANO LUCA
|BRINDISI GAETANO
|VESTUTO GIANFRANCO
|SAVOIA FRANCO
|CUCONATO FRANCESCO
|PERGAMO LUIGI
|D’ANTUONI AGOSTINO
|DE BARTHOLOMAEIS BENEDETTA CECILIA
|CATALDI TERESA VITTORIA
|ALESSANDRI ANGELO
|DELLA SETA ROBERTO
|DE FRANCESCO FERDINANDO
|MORGANTI CLAUDIO
|ESPOSITO ANTONELLA
|COLANGELO PAOLO
|FAUCERA ROBERTA
|ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI
|TAINI CLAUDIA
|CREMONESI SIMONA
|LOMELO DOMENICO (MIMMO)
|MONTANINO FRANCESCO
|MARCHETTO SIMONETTA
|MAZZOTTI FRANCESCA
|ANVAR SUSANNA
|CILIDONIO ANTONIO
|MILLICH ENZO
|BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA
|IOTTI MATTEO
|PALLADINO ELENA GIOVANNA
|CALLEGARI MICHELA
|TOGNOLI MARCO
|PULITA NABIL
|OLTOLINI GIOVANNA
|CHIATRONI LAURA
|RUOCCO ROBERTO
|SPINELLI MASSIMILIANA
|RICCHIUTI PASQUALE
|GRANATA BENEDETTO (FABIO)
|VILLA ILARIA
|NOSCHESE GIUSEPPE