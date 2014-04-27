TUTTI I CANDIDATI
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ABRUZZO ELEZIONI REGIONALI 2014: TUTTI I CANDIDATI
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CANDIDATO PRESIDENTE : LUCIANO D'ALFONSO
|PD
|SEL
|ITALIA DI VALORI
|
CENTRO
DEMOCRATICO
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|1)
|ALTAMURA SABRINA
|1)
|MARCHETTI SABRINA
|1)
|ALLEGRITTI RAFFAELE
|1)
|ARDUINI GIAMPAOLO
|2)
|BACCHETTA ANNA MARIA
|2)
|DI CESARE SALVATORE
|2)
|CIALFI PAOLA
|2)
|CHELLI ANTONELLA
|3)
|D’AMICO GIOVANNI
|3)
|SALVATI SUSANNA
|3)
|DE SANTIS LELIO
|3)
|DI NICOLA MAURIZIO
|4)
|DI PANGRAZIO GIUSEPPE
|4)
|MARIANI ANGELO
|4)
|DI NICOLA GIULIANO
|4)
|PUGLIELLI GIORGIA
|5)
|DI PAOLO MASSIMO
|5)
|SCIMIA GIUSEPPINA
|5)
|LORIGA SUSANNA
|5)
|SANTILLI ROCCO
|6)
|PIETRUCCI PIERPAOLO
|6)
|PERSIA GIANLUCA
|6)
|MARIANI RINALDO
|6)
|SORGI SONIA
|7)
|VIOLA FLORA
|7)
|RODORIGO CARLO
|7)
|PAOLINI FABRIZIA
|7)
|STORIONE VIRGILIO
|PESCARA
|PESCARA
|PESCARA
|PESCARA
|1)
|SCLOCCO MARINELLA
|1
|D'AMICO DONATELLA
|1)
|DI TILLIO DI CARMINE R.
|1)
|BUONAFORTUNA ROMINA
|2)
|ALLEGRINO ANTONELLA
|2)
|DE BLASIO EDOARDO
|2)
|DELLE MONACHE CLAUDIO
|2)
|D'AMBROSIO GIORGIO
|3)
|BALDUCCI ALBERTO
|3)
|DI MECO MASSIMILIANO
|3)
|D'ANGELO LUIGI
|3)
|DI GIAMBATTISTA NATALIA
|4)
|BASILE SILVIO
|4)
|DI SALVATORE SILVIA
|4)
|MANCINI PAOLA
|4)
|FERRI LORENZO
|5)
|DI MATTEO DONATO
|5)
|ETTORRE ROBERTO
|5)
|RAPINI ROCCO
|5)
|SCAPPATICCIO GIULIA
|6)
|RASETTA PINA
|6)
|MAZZOCCA MARIO
|6)
|RENZETTI STEFANO
|6)
|SULPIZIO ADELCHI
|7)
|ROSINI DONATELLA
|7)
|MICHETTI ALESSANDRA
|7)
|ZAPPALORTO BIANCA
|7)
|BELLANTE GABRIELE
|CHIETI
|CHIETI
|CHIETI
|CHIETI
|1)
|PAOLUCCI SILVIO
|1)
|CALABRIA LUCILLA
|1)
|DI CARLO VALENTINO
|1)
| FANTASIA GIUSEPPE NICOLA
|2)
|D’ALESSANDRO CAMILLO
|2)
|CARAMANICO FRANCO
|2)
|DOLCI MARCO
|2)
| MINCONE ANNALISA
|3)
|DI GIANNANTONIO MASSIMO
|3)
|CIANCI ALESSANDRO
|3)
|D'OTTAVIO PATRIZIA
|3)
| D'ANGELOSANTE CARLO
|4)
|DI LUZIO CONCETTA
|4)
|D'ALFONSO MARISA
|4)
|FITTI LINA
|4)
| CIBELLI EMILIA
|5)
|DI PALMA SILVANA
|5)
|DI GENNI PASQUALINO
|5)
|MENNA ELIANA
|5)
| DONATONE CANDIDA
|6)
|INNAURATO ANTONIO
|6)
|DI DOMENICO NICOLINO
|6)
|NICOLò PAOLO
|6)
| D'ARISTOTILE ANTONIO
|7)
|MENNA CONCETTA
|7)
|DI FILIPPO FRANCESCO
|7)
|PALUMBO VALTER
|7)
| CHIAVAROLI ALBERTO
|8)
|MOLINO DOMENICO
|8)
|MARRONE VIRGINIA
|8)
|PAOLINI LUCREZIO
|8)
|CARBONE ALESSANDRO
|TERAMO
|TERAMO
|TERAMO
|TERAMO
|1)
|SANDRO MARIANI
|1)
| CIPOLLETTI VINCENZO
|1)
| COSTANTINI BETA
|1)
| ALBI PAOLO
|2)
|CECCHINI GRAZIELLA
|2)
|CHIODI MARIA ASSUNTA
|2)
|DI FELICE FRANCO
|2)
|DI BONAVENTURA BRUNO
|3)
|DELLA VIGNA VANIA
|3)
|DI FRANCESCANTONIO KATIA
|3)
|LEONE SIMONA ANTO.
|3)
|DI CLEMENTE TANIA
|4)
|LANCIOTTI GLORIANO
|4)
|FOGLIA MARCO
|4)
|MACERA ANTONIO
|4)
|IEZZI ROSALBA
|5)
|MARCOZZI ANNA
|5)
|MASCI MANUELA
|5)
|MARCONE VINCENZO
|5)
|LAPA RENATO
|6)
|MONTICELLI LUCIANO
|6)
|SARTI BARBARA
|6)
|QUARANTA MARIAROSARIA
|6)
|SICHETTI FILIPPO
|7)
|PEPE DINO
|7)
|TIERI CARLO
|7)
|SACCO MAURO
|7)
|ZILLI LUCIA
|PSI
|ABRUZZO CIVICO
|REGIONE FACILE
|VALORE ABRUZZO
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|1)
|PADOVANI GIANNI
|1)
|ANASTASIO GIOVANNINO
|1)
|NUSCA EMILIO
|1)
|ROSSI STEFANO
|2)
|CENTOLETTI CESIDIA
|2)
|D'ANGELO CATIA
|2)
|PANDOLFI LUCIA
|2)
|MIGLIARINI FRANCO
|3)
|CLEOFE GIUSEPPE
|3)
|DI GREGORIO PANFILO
|3)
|BERARDINETTI LORENZO
|3)
|D'ANDREA MARISA
|4)
|DESIMONE SIMONA
|4)
|GEROSOLIMO ANDREA
|4)
|BULTRINI CLAUDIA
|4)
|MASTROGIOVANNI ALESSAN.
|5)
|INNOCENTI ARTURO
|5)
|GUIDOBALDI PAOLO ENRICO
|5)
|CECALA SARA
|5)
|DI GIULIO EZIO
|6)
|OLIVIERI ARMANDO
|6)
|STATI DANIELA
|6)
|LIPPA LEONARDO
|6)
| DI VINCENZO BERARDINO
|7)
|LUISA TAGLIERI
|7)
|TRONCA STEFANIA ELOISIA
|7)
|VERINI ENRICO
|7)
| PANTOLI GIULIA
|PESCARA
|PESCARA
|PESCARA
|PESCARA
|1)
|SIMEONE NICOLA
|1)
|CACCIAGRANO LARA
|1)
|CANCELLI LORELLA
|1)
| LOCACIULLI MIMMO
|2)
|FASCIANI ANDREA
|2)
|DI RENZO ROBERTO
|2)
|CICCARELLI GINA
|2)
| DI CAMILLO SIMONA
|3)
|MARINPIETRI LAURA
|3)
|DI SELVESTRO PASQUALE
|3)
|D'ALIMONTE DORIANA
|3)
| GABRIELE PIETRO
|4)
|PALMA GIUSEPPE
|4)
|FULGENZI ANTONELLA
|4)
|DI BIASE LICIO
|4)
| GIOVANNETTI REMO
|5)
|PAOLUCCI MARINA
|5)
|LOTORIO VLADIMIRO
|5)
|DOGALI VINCENZO
|5)
| PALESTINI STEFANIA
|6)
|RINALDI ILARIA
|6)
|SANTORI BRUNO
|6)
|SBORGIA CAMILLO
|6)
| PELLEGRINO ROBERTA
|7)
|VASILE LUIGI
|7)
|SAVINI PATRIZIA
|7)
| TEODORO GIANNI
|7)
| ZUCCARINI UGO
|CHIETI
|CHIETI
|CHIETI
|CHIETI
|1)
|VICOLI ANTONIO TIZIANO
|1)
| D'ALESSANDRO MARIA
|1)
|BONGARZONI GIUSEPPE
|1)
|BONETTA GAETANO
|2)
|COTELLESSA PIERO
|2)
| GIANMARCO MATILDE
|2)
|DE FELICE ANTONELLA
|2)
|CASTURA MIRIAM
|3)
|DI NARDO LUCIANA
|3)
| MARCHESE GABRIELE
|3)
|DI FONZO DONATO
|3)
|D'ALESSANDRO LAURA
|4)
|GIANCOLA ANTONIO
|4)
| OLIVIERI MARIO FIORENTINO
|4)
|DI PAOLO BRUNO MARIO
|4)
|DI NARDO DIONISIO
|5)
|LALLA MICHELE
|5)
| PETRUCCI MAURO
|5)
|DI VITO MONIA
|5)
|DI NISIO QUIRINO
|6)
|MASCIULLI LUIGI
|6)
| PORCARO CARLA
|6)
|MASSIMINI GIOVANNI
|6)
| MANFRè CATIA
|7)
|PASSERINI NATASCIA
|7)
| QUADRINI NICOLA
|7)
|MONACO ALESSIO
|7)
| TIBERIO FERNANDO
|8)
| PUGLIESE ADINA
|8)
| VALENTE GIUSEPPE (PINO)
|8)
| RONZITTI INCORONATA
|8)
| TRAVAGLINI FABIO O.
|TERAMO
|TERAMO
|TERAMO
|TERAMO
|1)
|VIRGILII FRANCESCO
|1)
|CALABRESE ITALIA
|1)
|CAPRIOTTI IVANO
|1)
|CAMELI NAUSICAA
|2)
|MATTUCCI PAOLA
|2)
|CORDONI SIRIANO
|2)
|D'ALONZO GIUSEPPE
|2)
|DI FURIA DANIELE
|3)
|MARZIANI SABATINO
|3)
|DI MATTEO DOMENICO
|3)
|DI BONAVENTURA VALDO
|3)
|FRAGASSI GIORGIO
|4)
|RUSSO ANGELICA
|4)
|FACCIOLINI MARIO (ENRICO)
|4)
|IANNONE CINZIA
|4)
|FREZZA ACHILLE
|5)
|SORGENTONE MASSIMO
|5)
|FRANCIONI GIANFRANCO
|5)
|FRANCESCHINI VALERIA NINA
|5)
|FRIELLO ROSA
|6)
|TRIPODI VALENTINA
|6)
|LIBERATORE GABRIELLA
|6)
|MASTRILLI ROBERTO
|6)
|MARTINI FERDINANDO
|7)
|VELLA ALFONSO
|7)
|RUSSO VALENTINA
|7)
|PECORALE MONIA
|7)
|ROCCHEGIANI SARA
|
CANDIDATO PRESIDENTE : GIANNI CHIODI
|FORZA ITALIA
|NCD -UDC
|FRATELLI D'ITALIA
|ABRUZZO FUTURO
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|1)
|BONANNI ANNAMARIA
|1)
|DI BASTIANO WALTER
|1)
|D'AGOSTINO SANDRA
|1)
|MORGANTE ANTONIO
|2)
|CIACCHI SANDRO ANTONIO
|2)
|TERRA CLEMENTINA
|2)
|ROSSI DINO
|2)
|FOSCA GINO
|3)
|GIULIANTE GIANFRANCO
|3)
|CENCI MICHELINO
|3)
|MARCELLI DOMENICA
|3)
|LOMBARDI ENZO M. N.
|4)
|IACOBACCI FABIANA
|4)
|PETROCCO CHIARA
|4)
|ALTAMURA LUIGI
|4)
|PENDENZA GIAMPIETRO
|5)
|IAMPIERI EMILIO
|5)
|SACCOCCIA MARCO
|5)
|RUBEO PIERPAOLO
|5)
|BENEDETTI ELISA
|6)
|RICCIUTI LUCA
|6)
|SASSO PAOLO
|6)
|TIRABASSI MAURO
|6)
|PIERVENANZI CINZIA
|7)
|ROSINI NATALIA
|7)
|TACCONE ANGELA
|7)
|VERDECCHIA EMILIA
|7)
|SAVINI CINZIA
|PESCARA
|PESCARA
|PESCARA
|PESCARA
|1)
|PAGANO NAZARIO
|1)
|VERì NICOLETTA
|1)
|PETRI ALESSANDRA
|1)
|MASCI CARLO
|2)
|CASTIGLIONE ALFREDO
|2)
|DI GIACOMO DOMENICO
|2)
|BALDATI ALESSANDRO
|2)
|BUCCELLA GIANLUCA
|3)
|CHIAVAROLI RICARDO
|3)
|DI MICHELE TANIA
|3)
|CETRULLO FULVIA
|3)
|FIORILLI BERARDINO
|4)
|CONSIGLIO ORNELLA
|4)
|MARTORELLA ANTONIO
|4)
|D'ASTOLFO EMILIANO
|4)
|SAVINI GIOVANNI
|5)
|DE LUCA FRANCESCA
|5)
|MASTRANGELO FILIBERTO
|5)
|DE COLLIBUS MIKE
|5)
|DI MICHELE ANITA
|6)
|GELSOMINO CONCETTA
|6)
|SANTUCCI GABRIELE
|6)
|D'INTINO PIETRO
|6)
|LEVA MARIA TERESA
|7)
|SOSPIRI LORENZO
|7)
|SERGIACOMO ANNAIDA
|7)
|MAIAROLI ADRIANA
|7
| MANZI MARIA GRAZIA
|CHIETI
|CHIETI
|CHIETI
|CHIETI
|1)
|ARGIRò NICOLA
|1)
|NICOLA CAMPITELLI
|1)
|SIGISMONDI ETELWARDO
|1)
|D'ORTONA MANLIO
|2)
|BEVILACQUA ALESSANDRO
|2)
|DONATELLI STEFANIA (DONATELLA)
|2)
|CAMPANA LORENZO
|2)
|DI PRINZIO DONATELLO
|3)
|D'AMARIO DANIELE
|3)
|MENNA ANTONIO (TONINO)
|3)
|LANETTA DANIELE
|3)
|GENOVESI VINCENZO
|4)
|FEBBO MAURO
|4)
|MINCONE NICOLA
|4)
|MASTRONARDI MATILDE
|4)
|GUBIOTTI TOMMASO M.
|5)
|GRAZIOSI MARIA
|5)
|POMPILIO ARIANNA
|5)
|MICHETTI MARCELLO
|5)
|MONTANARO SERGIO T. L.
|6)
|NASUTI EMILIO
|6)
|PROSPERO ANTONIO
|6)
|NARDONE GABRIELE
|6)
|NELLI ROSARIA
|7)
|OTTAVIANO ANTONELLA
|7)
|RAIMONDI ROSANNA DI NARDO
|7)
|STANISCIA NICOLA
|7)
|ROSICA DANIELA ASSUNTA
| CAROSELLA LARA
|8)
| VIOLA ANTONIO
|8)
| TARRABORELLI VINCENZINA
|8)
| SERAFINI MORENA
|TERAMO
|TERAMO
|TERAMO
|TERAMO
|1)
|CRESCIA DANILO
|1)
|ARETUSI STEFANIA
|1)
|MORRA GIANDONATO
|1)
|DI DALMAZIO MAURO
|2)
|DEL GIOVINE DESIREE
|2)
|D'ANTONIO SHAULA
|2)
|ALOE' TULLIO
|2)
|CIPOLLONE BRUNO
|3)
|ETTORRE RITA
|3)
|D'IGNAZIO GIORGIO
|3)
|BARTOLOMEI LORETO
|3)
|CORE ERCOLE
|4)
|FANINI VINCENT
|4)
|DI MARCO NICOLA
|4)
|D'AMBROSIO MARIA ANTO.
|4)
|DI DIODATO ROLANDO
|5)
|GATTI PAOLO
|5)
|PALLINI VINCENZO
|5)
|DI FELICE MAURIZIO
|5)
|DI FEBO RAFFAELLA
|6)
|LONGO CATERINA
|6)
|PIACENTINI LILIANA
|6)
|DI GIACINTO VINCENZO
|6)
|MANCINELLI MARIA C.
|7)
|VALLESCURA GAETANO
|7)
|VENTURONI LANFRANCO
|7)
|VALENTINI ALESSIA
|7)
|TERRAMANI ISABELLA
|
CANDIDATO PRESIDENTE
SARA MARCOZZI
|
CANDIDATO PRESIDENTE
MAURIZIO ACERBO
|MOVIMENTO 5 STELLE
|UN'ALTRA REGIONE
CON ACERBO
|L'AQUILA
|L'AQUILA
|1)
|DE MAIO MASSIMO
|1)
|GIANNANGELI SIMONA
|2)
|DI GIROLAMO GABRIELLA
|2)
|DI MATTEO NAZARENO
|3)
|DI SIMONE FRANCESCA
|3)
|PALUMBO VITTORIANA
|4)
|GANDOLFO GIUSEPPE
|4)
|DI PIRRO SILVANA
|5)
|GIOVARRUSCIO SIMONE
|5)
|VILLA SILVIA
|6)
|PAPOLA EMANUELA
|6)
|FABRIZI GIAMPIERO
|7)
|RANIERI GIANLUCA
|7)
|D'AURORA IVA
|PESCARA
|PESCARA
|8)
|ALTIGONDO STEFANIA
|8)
|ACERBO MAURIZIO
|9)
|BRACCO LEANDRO
|9)
|AGOSTINI ANTONELLA
|10)
|DI GIOVANNI RAFFAELLA
|10)
|FRISA GABRIELE
|11)
|DI RENZO MASSIMO
|11)
|GALLERATI FRANCA
|12)
|MELIZZI MASSIMO
|12)
|TOPPI BARBARA
|13)
|PETTINARI DOMENICO
|13)
|TRANCANELLA VALENTINA
|14)
|ROSELLI LUANA CINZIA
|14)
|ZACCAGNINI RIZIERO
|CHIETI
|CHIETI
|1)
|DE CAMILLIS REMA
|1)
|CINQUE SERENA
|2)
|GAETA SONIA
|2)
|D'ANGELO PASQUALE
|3)
|LUCIFERO ANTONIO
|3)
|DE MENNA AMANDA
|4)
|MARCOZZI SARA
|4)
|IEZZI LUCA
|5)
|MAZZOCCHETTI SILVERIO
|5)
|MARINO GRAZIELLA
|6)
|SMARGIASSI PIERO
|6)
|NATALE ANDREA ROSARIO
|7)
|TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO
|7)
|RAIMONDI ENRICO
|8)
| TORZI TIZIANO
|8)
| SCARSI GIOVANNI
|TERAMO
|TERAMO
|1)
|ANTONELLI SILVIA
|1)
|PERILLI ANTONIO (APO)
|2)
|APPICCIUOTOLI LUIGI
|2)
|DIODATO CONSUELO
|3)
|CORNELI VALENTINI
|3)
|AMANTE MASSIMO
|4)
|MALONI VIRGINIA
|4)
|MERLOCCHI ANNARITA
|5)
|MAZZONI SOMINE
|5)
|DE VINCENTIS ANTONIO
|6)
|MERCANTE RICCARDO
|6)
|IDA NARDI
|7)
|PANZONE PERSIA RICCARDO EMANUEL
|7)
|DAVIDE ROSCI