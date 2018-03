Diretta Senato

ROMA. Il governo chiede il voto di fiducia sul decreto "Sblocca Italia". Ad avanzare la richiesta, nell'Aula del Senato, è stato il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi.

Il presidente del Senato Pietro Grasso ha convocato la Conferenza dei capigruppo subito dopo la richiesta avanzata dal governo. La discussione generale è iniziata alle 16. Seguiranno le dichiarazioni di voto e intorno alle 19 avrà inizio la prima chiama.

Il provvedimento deve essere convertito in legge entro martedì 11 novembre ma già entro questa sera la procedura potrebbe concludersi.

E' stato il presidente dell'aula, Pietro Grasso, a chiedere al ministro di procedere con la frase di rito, nonostante il caos generale, per chiedere la fiducia. La bagarre è stata provocata dalla decisione di Grasso di chiudere la discussione generale e dare la parole al governo, senza procedere alla votazione della richiesta di non passare all'esame degli articoli, presentata dal Movimento 5 stelle (e appoggiata da Fi, Gal e Sel).