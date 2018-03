ASTA COLLEZIONE ANGELINI

* 18 marzo 2013: Cataloghi On Line a disposizione del pubblico

* 4 maggio 2013: Apertura procedura di Vendita al doppio della Stima minima

* 13 settembre 2013: Inizio ricezione delle offerte per l'asta ordinaria

* 18 ottobre 2013: Asta Dipinti e Disegni Incisioni et Alia Sculture

* 25 ottobre 2013: Asta Mobili Tappeti altri Arredi Marmi Beni non catalogati



VENDITA FINALE: 18 dicembre 2013 ore 18