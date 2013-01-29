ELEZIONI 2013: TUTTI I CANDIDATI IN ABRUZZO
|ELEZIONI 2013: TUTTI I CANDIDATI IN ABRUZZO
|PD
|SEL
|RADICALI
|UDC
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|1)
|GIOVANNI LEGNINI
|1)
|NICHI VENDOLA
|1)
|GIACINTO MARCO PANNELLA
|1)
|PAOLA BINETTI
|2)
|ANTONIO CASTRICONE
|2)
|GIANNI MELILLA
|2)
|STEFANO FRAPICCINI
|2)
|GIORGIO DE MATTEIS
|3)
|TOMMASO GINOBLE
|3)
|DALIA COLLEVECCHIO
|3)
|ORAZIO PAPILI
|3)
|GIUSEPPE CIPOLLONI
|4)
|MARIA AMATO
|4)
|GIOVANNI SALUTARI
|4)
|ROSA QUASIBENE
|4)
|GIUSEPPE MAROZZI
|5)
|YORAM GUTGELD
|5)
|ANNALISA SETTIMIO
|5)
|DARIO BOILINI
|5)
|TOMMASO D’ADDAZIO
|6)
|VITTORIA D’INCECCO
|6)
|MICHELE PEZONE
|6)
|GIULIA COCCIANTE
|6)
|MORENA POSQUALONE
|7)
|GIOVANNI LOLLI
|7)
|SILVIA DI SALVATORE
|7)
|GIUSEPPINA DE GREGORIO
|7)
|ANTONIO IULIANELLA
|8)
|GIANLUCA FUSILLI
|8)
|ALFREDO CENTINARO
|8)
|8)
|FILIPPO D’AGOSTINO
|9)
|STEFANIA FERRI
|9)
|MARIA PIA GRAZIANI
|9)
|VINCENZO DI NANNA
|9)
|GRAZIANO MARINO
|10)
|GIOVANNI D’AMICO
|10)
|UMBERTO INNOCENTE
|10)
|DIOMIRA GATTAFONI
|10)
|ERICA DI CENSO
|11)
|CAMILLO D’ALESSANDRO
|11)
|VALERIA FERAGALLI
|11)
|DANIELE PALOMBO
|11)
|ANDREA SALVATI
|12)
|LORENZA PANEI
|12)
|PATRIZIO MARINO
|12)
|LUCA PANTALEO
|12)
|BETH FAIRFIELD
|13)
|GIANNA DI CRESCENZO
|13)
|ILARIA DI FRANCESCO
|13)
|ELETTRA RINALDI
|13)
|NAZARENO M. VENTURO
|14)
|ALEXANDRA COPPOLA
|14)
|LUCIANA PALLINI
|14)
|EMMA BONINO
|14)
|CHIARA CENTI
|SENATO
|SENATO
|SENATO
|1)
|STEFANIA PEZZOPANE
|1)
|ROBERTO NATALE
|1)
|RENATO CIMINA’
|2)
|FRANCO MARINI
|2)
|ANNA SURIANI
|2)
|ROBERTO DI MASCI
|3)
|ANNA PAOLA CONCIA
|3)
|PIERO SAVINI
|3)
|RAIMONDO FELICI
|4)
|RENZO DI SABATINO
|4)
|VINCENZA GIANNANTONIO
|4)
|ANTONIO GRIPPO
|5)
|ANGELO POLLUTRI
|5)
|ALFONSO DI TULLIO
|5)
|ANTONELLA CASU
|6)
|FRANCESCA CIAFARDINI
|6)
|DANIELA SANTRONI
|6)
|PAOLA DI FOLCO
|7)
|MANOLA DI PASQUALE
|7)
|BIAGIO CASTAGNA
|7)
|OLGA CORSE
|SCELTA CIVICA MONTI
|FLI
|MOVIMENTO 5 STELLE
|FARE
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|1)
|GIULIO CESARE SOTTANELLI
|1)
|GIANFRANCO FINI
|1)
|GIANLUCA VACCA
|1)
|ANTONIO VALLOREO
|2)
|PIERCAMILLO FALASCA
|2)
|DANIELE TOTO
|2)
|ANDREA COLLETTI
|2)
|GIORGIO SIRINGO
|3)
|ALFREDO D’ERCOLE
|3)
|DANIELA STATI
|3)
|DANIELE DEL GROSSO
|3)
|LUIGI PIROZZI
|4)
|NICOLA BENEDETTI
|4)
|MIRCO VELLUTO
|4)
|SERENA SMERILLI
|4)
|MASSIMO SETTEMBRINI
|5)
|ROSANNA DI GIOACCHINO
|5)
|GIUSEPPE LA RANA
|5)
|SILVIO CORSI
|5)
|CARLO CAUTI
|6)
|LAURA CIAFARDONI
|6)
|FILIPPO SICHETTI
|6)
|MARCO GALLO
|7)
|ANTONIO IERACI
|7)
|SILVIO TAVOLETTA
|7)
|IVAN PACIOCCO
|8)
|ANTONIO FORLINI
|8)
|RENATO RANIERI
|8)
|MARCO SABATINI
|9)
|ARTIDO SCASSA
|9)
|CARMINE CAPPELLETTI
|9)
|SILVERIO MARZOCCHETTI
|10)
|GIUSEPPE MORETTA
|10)
|ROBERTO FERRAIOLI
|10)
|FABIO DI BERNARDINI
|11)
|FABIO FERRANTE
|11)
|PATRIZIA TORO
|11)
|GIANNI SMARRELLI
|12)
|DOMENICO DI MATTEO
|12)
|MARIANTONIETTA SALVATI
|12)
|ADRIANO NASUTI
|13)
|MARIA ELENA CUTRACCI
|13)
|DANILA POMPILII
|13)
|ENEA GIANCATERINO
|14)
|EMILIANO GRASSI
|14)
|ANNA RITA RACANO
|SENATO
|SENATO
|SENATO
|1)
|NICOLETTA VERI’
|1)
|ENZA ROSETTA BLUNDO
|1)
|ALBERTO CARLINI
|2)
|ELENA SELLER
|2)
|GIANLUCA CASTALDI
|2)
|GIOVANNI ROSCI
|3)
|ANNAMARIA CIANCI
|3)
|MASSIMO DI RENZO
|3)
|MASSIMILIANO STELLA
|4)
|ROCCO PAOLINI
|4)
|ELIO SOTTANELLI
|5)
|UBALDO COLA
|5)
|DENIS CORTELLINI
|6)
|SERGIO MONTANARO
|6)
|GABRIELE STRACCINI
|7)
|PIERO DI PIERO
|7)
|RITA PISANA PELLEGRINI
|PDL
|FRATELLI D’ITALIA
|LA DESTRA
|RIVOLUZIONE CIVILE
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|1)
|FILIPPO PICCONE
|1)
|PAOLO GATTI
|1)
|FRANCESCO STORACE
|1)
|ANTONIO INGROIA
|2)
|PALO TANCREDI
|2)
|ALESSANDRO ADDARI
|2)
|TEODORO BUONTEMPO
|2)
|CARLO COSTANTINI
|3)
|FABRIZIO DI STEFANO
|3)
|ETELWARDO SIGISMONDI
|3)
|LUIGI D’ERAMO
|3)
|EMILIA DI MATTEO
|4)
|MASSIMO VERRECCHIA
|4)
|BARBARA TEMPESTA
|4)
|ANNA GUARRACINO
|4)
|ERMANNO DOVIS
|5)
|VALERIA MISTICONI
|5)
|ANDREA BUCCELLA
|5)
|MASSIMO DI GIACINTO
|5)
|PAOLA ANGELILLIS
|6)
|DANIELE D’AMARIO
|6)
|RITA DI NELLO
|6)
|ALESSANDRO BALDATI
|6)
|PAMELA CAPORALE
|7)
|QUINTINO LIRIS
|7)
|ANTONIO DE VINCENTIIS
|7)
|SALVATORE PATIERNO
|7)
|GIAMPIERO RICCARDO
|8)
|FRANCESCO RAGLIONE
|8)
|ENRICO MARINI
|8)
|CRISTIANO VILLANI
|8)
|MARIANGELA ANTENUCCI
|9)
|ANDREA PARENTE
|9)
|ROBERTO CICCOCELLI
|9)
|GIULIANO BRUNETTI
|9)
|ENRICO CHICO PERILLI
|10)
|LUCIANO DI MARCO
|10)
|CRISTINA DI STEFANO
|10)
|ANTONIO DI GIANVITTORIO
|10)
|TIZIANA DI TECCO
|11)
|MANUELA FINI
|11)
|ELVIRA NICOLAJ
|11)
|TIZIANO GENOVESI
|11)
|SEFORA INZAGHI
|12)
|DENISSO CUPAIOLO
|12)
|CLAUDIA SCIARRA
|12)
|ROBERTO ROSA
|12)
|GABRIELE DI BUCCHIANICO
|13)
|MASSIMO PASTORE
|13)
|ROBERTA BASILICO
|13)
|ANDREA RUSSO
|13)
|BARBARA TOPPI
|14)
|FEDERICO DI LORENZO
|14)
|ILIAS TSILIVIDIS
|14)
|VINCENZO CALVISI
|SENATO
|SENATO
|SENATO
|SENATO
|1)
|SILVIO BERLUSCONI
|1)
|ANTONIO TAVANI
|1)
|GIANDONATO MORRA
|1)
|ALFONSO MASCITELLI
|2)
|GAETANO QUAGLIERIELLO
|2)
|EMILIANO DI MATTEO
|2)
|SABRINA BOCCHINO
|2)
|CARLO CIUFELLI ALICANDRI
|3)
|PAOLA PELINO
|3)
|LUIGI NASUTI
|3)
|VITO COLONNA
|3)
|DONATO RAFFAELE RANNI
|4)
|ANTONIO RAZZI
|4)
|GRAZIELLA DI CAMPLI
|4)
|PAOLO DAMIANI
|4)
|GIUSEPPE D’ORTONA
|5)
|FEDERICA CHIAVAROLI
|5)
|CATERINA MELONIO
|5)
|ANGELO SARRA
|5)
|TERESA PEZZI
|6)
|ANTONIETTA PASSALACQUA
|6)
|ROSANNA GIALLORETO
|6)
|BRUNO DI CIANO
|6)
|BARBARA MONACO
|7)
|ELICIO ROMANDINI
|7)
|GIUSEPPE DI ROCCO
|7)
|RODOLFO DEL VECCHIO
|7)
|MARINA MANCINI
|CENTRO DEMOCRATICO
|INTESA POPOLARE
|MIR
|GRANDE SUD
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA (NON AMMESSO)
|CAMERA
|1)
|MASSIMO DONADI
|1)
|BRUNO MARIO DI PAOLO
|1)
|GIANPIERO SAMORIì
|1)
|BARBARA MAZZALI
|2)
|DONATO RENATO MOSELLA
|2)
|LORENZO VALLOREIA
|2)
|NICOLA TARANTINI
|2)
|FABRIZIO MONTEPARA
|3)
|CAMILLO SULPIZIO
|3)
|ROCCO MENNA
|3)
|GIANCARLO CERULLO
|3)
|GIULIANA VESPA
|4)
|PAOLO PALOMBA
|4)
|FRANCO DI IULIO
|4)
|LUCA CASCIERE
|4)
|GIULIO PETRINI
|5)
|ERMANNO GIORGI
|5)
|ACHILLE CAVALLO
|5)
|PAOLA SAVINI
|5)
|CLAUDIO D’AMONE
|6)
|FAUSTO NAPOLITANI
|6)
|CARLO CIFERNI
|6)
|BIAGIO CONSOLATI
|6)
|NICOLA MINCONE
|7)
|NICOLA SANNINO
|7)
|RAIMONDO ONESTA
|7)
|GIOVANNI TOCCO
|7)
|DOMENICO SPAGNUOLO
|8)
|ANNA RITA DE FULVIIS
|8)
|ENZO GIANDOMENICO
|8)
|SIGISMONDO GRASSI
|8)
|SALVATORE VITELLI
|9)
|DOMENICO DONATELLI
|9)
|RANIERO BARNABEI
|9)
|ANGELO CAROTA
|9)
|ANTONINO DI VINCENZO
|10)
|VINCENZO DAVIDE
|10)
|ANGELO TARABORRELLI
|10)
|GIULIO GERMINIANI
|10)
|GIUSTINO BRUNO
|11)
|ANDREA SECONE
|11)
|DANILO RADOGNA
|11)
|CRISTINA CAPOCASA
|11)
|GAETANO VITONE
|12)
|LOREDANA TOSCANO
|12)
|EUGENIO PIERI
|12)
|ALESSO DI PRINZIO
|12)
|ANDREA SANTARONE
|13)
|GINO BELISARI
|13)
|CARLO TAGLIAMONTE
|13)
|GIANLUCA DI VIRGILIO
|13)
|LEO ZAGAMI
|14)
|EMANUELE ZUFFRANIERI
|14)
|FEDERICO DI FRANCO
|14)
|FABIO DI GIANGIACOMO
|14)
|SENATO
|SENATO
|SENATO (NON AMMESSO)
|SENATO
|1)
|ACHILLE GASPARI
|1)
|BENIGNO D’ORAZIO
|1)
|FILIPPO ANDREOZZI
|1)
|EUGENIO SPADANO
|2)
|LUIGI MILANO
|2)
|CARMINE NUCCIO CAMPLI
|2)
|DONATO ANGELINI
|2)
|ALDO DI BACCO
|3)
|MARIO ANTONIO DI PAOLO
|3)
|FABRIZIO CIARLA
|3)
|PAOLA DI PIETRO
|3)
|NICOLA MARCHIONE
|4)
|MARCELLO MELLOZZI
|4)
|ROCCO DI NANNO
|4)
|ANTONELLA PASTORE
|4)
|ETTORE FRUTTI
|5)
|PAOLO GIOVANNOLI
|5)
|LIVIO MARINUCCI
|5)
|SABRINA MARINUCCI
|5)
|GHERARDO MENEGAZZI
|6)
|INCORONATA RONZITTI
|6)
|MARIA BISEGNA
|6)
|GIOVANNI MAJ
|6)
|NICOLA TARANTOLA
|7)
|ROSALBA IEZZI
|7)
|FLORINDO BERLINGIERI
|7)
|VITTORIO DI BIASE
|7)
|MARIA GRAZIA SANTINI
|RIALZATI ABRUZZO
|FORZA NUOVA
|LEGA NORD
|CASAPOUND
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|CAMERA
|1)
|MARCO FORCONI
|1)
|FERNANDO FERRARA
|1)
|SIMONE DI STEFANO
|2)
|BRUNO NERI
|2)
|MIRCO DI MICHELE
|2)
|SIMONE LAURENZI
|3)
|GOFFREDO DE CAROLIS
|3)
|ENRICA TASCIONE
|3)
|ERCOLE MARCHIONNI
|4)
|PIERPAOLO ANGELINI
|4)
|GENESIO PITUCCI
|4)
|PAOLO ARDINI
|5)
|DANIELE CATINI
|5)
|RINALDO DI MATTEO
|5)
|STEFANO DI BATTISTA
|6)
|GIOVANNI CIASULLO
|6)
|FABIO PARZIALE
|6)
|MANUELA MAGNO
|7)
|MARIA DAVI'
|7)
|ALESSNADRA LAMOLINARA
|7)
|ANDREA CIARALLO
|8)
|GUIDO DI GIAMBERARDINO
|8)
|OMAR D'ANASTASIO
|8)
|ALBERTO DI GIANDOMENICO
|9)
|MAURIZIO FALCONE
|9)
|GIANNI TOMA
|9)
|IVAN NOVELLI
|10)
|MICHELE FIORITA
|10)
|ANDREA LUPI
|10)
|MARIO ANGELUCCI
|11)
|ALESSANDRA G. IANIERI
|11)
|LUDOVICA AMICONI
|11)
|ROBERTO MONARDI
|12)
|CRISTIAN MICCOLI
|12)
|12)
|ALESSIO DI CUOLLO
|13)
|MATTEO ROMANELLI
|13)
|LAURA SANTARELLI
|13)
|FLAVIANO TATA
|14)
|14)
|VERONICA NAVARRA
|14)
|SILVIA MARINI
|SENATO
|SENATO
|SENATO
|SENATO
|1)
|CARLO MASCI
|1)
|FIORE MASTROCOLA
|1)
|GIULIO TREMONTI
|1)
|MIRKO IACOMELLI
|2)
|ENZO LOMBARDI
|2)
|PAOLO FERRARO
|2)
|ROBERTO IANNARILLI
|2)
|PIERLUIGI CARISSIMI
|3)
|BERARDINO FIORILLI
|3)
|NICOLA DE SANTIS
|3)
|CLAUDIO BURRINI
|3)
|PAOLO ANTELLI
|4)
|ROBERTO RUGGERI
|4)
|MASSIMO RENZETTI
|4)
|GIANLUCA MILILLO
|4)
|CLAUDIO ANGELUCCI
|5)
|CRISTIAN LA CIVITA
|5)
|ITALO TIERI
|5)
|DOMENICO ANGELOSANTE
|5)
|RUPERTO CAVALIERO
|6)
|MICHELE CENCI
|6)
|ETTORE TUMINI
|6)
|FELICIANO MARCANTONIO
|6)
|ALDO IERVESE
|7)
|FRANCO COSTANTINI
|7)
|AURELIA TURSINI
|7)
|7)
|ROBERTO VEGGETTI
|
PARTITO COMUNISTA
LAVORATORI
|CAMERA
|1)
|MARTINA MANCINELLI
|2)
|FRANCESCO DI NARDO
|3)
|ILARIA DEL BIONDO
|4)
|MARCO DI PIETRANTONIO
|5)
|PAOLO TAVERNA
|6)
|GIAMPAOLO ZAGAMI
|7)
|RICCARDO SPADANO
|8)
|GIULIANO BENEGIAMO
|9)
|ALESSIO GALANTE
|10)
|ANDREA DI NICOLANTONIO
|11)
|MATTIA PARISI
|12)
|ENZO DI MARZIO
|13)
|14)
|SENATO
|1)
|MARCO FERRANDO
|2)
|CARLO VASILE
|3)
|OTTAVINO SCIPIONI
|4)
|MARIO CERMIGNANI
|5)
|CHIARA DI STANISLAO
|6)
|ANTONIO COCCO
|7)
|FRANCESCO DI PAOLO