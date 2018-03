PdN SMS News

PrimaDaNoi.it offre, in via sperimentale, un servizio di informazione completamente gratuito che avvertirà in maniera tempestiva di notizie particolarmente rilevanti.

In questo caso si potrà essere aggiornati sul fatto del giorno ricevendo un sms sul proprio cellulare, ovunque siate con i primi dettagli della notizia.



E' un servizio in fase sperimentale che andrà affinato con il tempo e terrà conto anche della risposta degli utenti che si iscriveranno.

Il servizio nasce per essere informativo e non pubblicitario anche se al termine del messaggio potrà trovarsi l'indicazione dello sponsor.

Nella fase sperimentale non vi sarà una periodicità fissa del servizio.



E' un servizio, come tutti quelli di Pdn, completamente gratuito.



Crediamo di poter fare cosa gradita ed essere soprattutto utili così da venire incontro anche a chi non può disporre di un pc e di un collegamento internet; in questo caso saranno le notizie a raggiungervi ovunque voi siate.



Per usufruire del servizio occorre iscriversi a PrimaDaNoi.it e seguire le istruzioni.



Chi è già iscritto, invece, dovrà aggiungere soltanto le informazioni relative al nuovo servizio.



Naturalmente chi non troverà vantaggiosa l'iniziativa potrà cancellarsi in ogni momento seguendo le medesime procedure dell'iscrizione.



Le aziende che intendono sponsorizzare il servizio possono scrivere a pubblicita@primadanoi.it



Devi essere un utente registrato per poter utilizzare questo servizio. Registrati ora!