I ragazzi che giocano in Redazione

Alessandro Biancardi - direttore responsabile E' convinto che ci siano cose che si devono fare comunque a prescindere dall'esito. Sente su di sè il peso dell'"imperativo categorico". Un giorno ha scoperto che è sbagliato presumere l'intelligenza (che, invece, va sempre provata). E' convinto che i bei film sono come le canzoni: per questo ad oggi ha visto il suo film preferito 89 volte (...e dura 3 ore e 42 minuti). Il passato lo ha messo in un cassetto che ha deciso di riaprire un giorno. Odia a morte il suo... direttore, la fretta, le menzogne e gli abusi di ogni tipo, soprattutto sui più deboli. Ripete sempre che il mondo sarebbe migliore se tutti si vergognassero un po' di più. Ora attende solo il giorno in cui potrà scollarsi dalla sedia e ritornare in strada in cerca di notizie. Da grande vuole fare il giornalista... in un mensile.