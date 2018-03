Il ritorno in Tv. Friends, speciale in onore regista tutti insieme

ROMA. Voglia di amici, di casa, di una carezza, di coccole dopo una serata andata male. Soprattutto di una sana risata riportandoci indietro nel tempo con un futuro davanti ancora tutto da scoprire e perchè no, con la speranza di innamorarci ancora, magari proprio di quel ragazzo o di quella ragazza che sono stati lì ad asciugarci le lacrime versate per altri.

A 12 anni dal "The End" di una delle serie più longeve e fortunate della storia, e a oltre 20 dalla prima stagione, i fan di Friends potranno rivedere insieme tutti i protagonisti della celebre sitcom. A riunire eccezionalmente davanti allo schermo Chandler e Monica, Joey e Ross, Rachel e Phoebe, sarà l'emittente Nbc, che, il 21 febbraio prossimo, realizzerà uno speciale dedicato a James Burrows, regista di 15 episodi di Friends e di molte altre serie Tv (Will & Grace, Mike & Molly, The Big Bang Theory).

Certo non sarà come rivederli sul divano del Central Perk, ma i fan sono in fibrillazione. Ci saranno Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer Matthew Perry (in quanto impegnato sul set ci sarà in un contributo video pre registrato). All'evento avrà proporzioni più importanti: prenderanno parte molte altre star del piccolo schermo, dai protagonisti di The Big Bang Theory a Due Uomini e Mezzo. Per 'Cin Cin' ci saranno Ted Danson, Shelley Long, Bebe Neuwirth, Rhea Perlman, John Ratzenberger, George Wendt. Da Frasier: Peri Gilpin, Jane Leeves, David Hyde Pierce. Per Will & Grace: Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally. Taxi: Tony Danza, Danny DeVito, Marilu Henner, Judd Hirsch, Carol Kane, Christopher Lloyd. Da The Big Bang Theory: Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons. Wings: Tony Shalhoub, Steven Weber. Per Mike & Molly: Billy Gardell, Melissa McCarthy, Katy Mixon, Nyambi Nyambi, Reno Wilson. Due Uomini e Mezzo: Jon Cryer, Charlie Sheen. Crowded: Carlease Burke, Stacy Keach, Carrie Preston, Mia Serafino, Patrick Warburton. Va comunque detto che è la prima volta che i protagonisti di Friends si ritrovano riuniti dopo tanti tentativi andati a vuoto. Nel 2004 ognuno degli attori di questa fortunata sit com guadagnava un milione di dollari a puntata. La serie ha debuttato nel 1994 ed è andata avanti per dieci stagioni, fino al 2004, trasformando nel frattempo il cast da attori semi sconosciuti a star.

Tra le più popolari Jenifer Aniston già prima della conclusione della serie ambientata nella grande mela era la più famosa dei 6. Dall'ultima stagione Jennifer ha lavorato quasi esclusivamente per il grande schermo in commedie di successo.

E' la madrina della figlia di Courteney Cox. Lo scorso anno si è sposata con l'attore Justin Theroux. Nel 2002, alla sua ottava stagione, Friends ha vinto un Emmy Awards. Nel 1997 l'episodio Come due aragoste fu posizionato al 100 e ultimo posto dalla rivista Guide TV nella classifica degli episodi più belli nella storia televisiva. Nell'autunno del 2014, in occasione dei 20 anni dalla messa in onda della prima puntata della serie, A Ny è stato ricreato fedelmente il Central Perk, il bar in cui si incontravano i protagonisti, compreso l'iconico divano, trovato da uno scenografo in un seminterrato della Warner Bros Studios, che ha fatto da sfondo a numerose scene. Troppo bello per essere vero: Courtney Cox e Matthew Perry. Rispettivamente Chandler e Monica nella fortunata serie tv, secondo alcuni siti di gossip farebbero coppia anche nella vita reale. Si tratta di voci assolutamente non confermate anzi smentite da alcuni amici dei due attori ma che da settimane sta scatenando i fan della serie, rimbalzando sui social. Certo sarebbe davvero una favola a lieto fine visto che 'Chandler' e 'Monica' all'inizio della storia sono amici fino a quando nel corso delle stagioni i due personaggi, tra mille peripezie arriveranno all'altare. Per chi volesse rivedere le vecchie puntate, Fox comedy sta rimandando in onda le repliche. In fondo il titolo Friends la dice lunga non sono solo "amici" fra i personaggi tv, ma anche nostri e lo rimarranno sempre.