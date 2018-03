Tv, ‘16 anni incinta’, su Mtv la storia di una baby mamma di Pescara

TELEVISIONE. 16 anni e incinta, il docu-reality “made in USA” che ha fatto tanto parlare è tornato con la seconda stagione della versione italiana su MTV Italia (canale 8 del DTT) ogni mercoledì alle 21.10. Il docu-reality esplora il mondo delle adolescenti affrontando il tema sensibile, spesso ignorato e a molti ancora sconosciuto, delle giovani ragazze alle prese con la maternità.

Nella quarta puntata di 16 anni e incinta, in onda mercoledì 29 Aprile alle 21.10 su MTV Italia (canale 8 del DTT), verrà raccontata la storia di Alessia. Alessia ha 15 anni, vive a Pescara con la mamma Bianca ed è incinta di un maschietto.

Il padre del bambino è Luca, frequenta l’ultimo anno dell’istituto alberghiero ed è fidanzato con Alessia da 3 anni. La mamma di Alessia insieme ai genitori di Luca stanno aiutando, soprattutto economicamente, i due ragazzi. Durante le due puntate a lei dedicate si vedrà il procedere della gravidanza di Alessia, con tutte le gioie e le difficoltà che ne conseguono, fino al tanto atteso momento della nascita del suo bimbo Ryan.

Secondo una ricerca del 2012 in Italia sono circa 10 mila le minorenni che ogni anno restano incinte.

Ma di queste meno della metà si proietta direttamente dai banchi di scuola alla sala parto, diventando una baby-mamma. Per quasi 6 su 10 (57%), infatti, il peso di una maternita' cosi' precoce e' insopportabile e scelgono di abortire.

Il fenomeno delle 'madri bambine' in Italia e' presente al Sud, ma anche nelle periferie delle grandi citta'. Il contesto e' spesso quello di una famiglia svantaggiata da un punto di vista socioeconomico e culturale. «I genitori della baby-mamma in molti casi sono a loro volta diventati papa' e mamma in eta' precoce», dicono gli esperti.

MTV affronta il tema delle mamme minorenni, e delle delicate questioni ad esso collegate come la contraccezione, la salute, il sesso sicuro, la prevenzione, il rapporto con i partner e i genitori, anche con il supporto di AISPA (Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata).

All’indirizzo www.mtv.it/sonoincinta è disponibile infatti un blog informativo a cura di AISPA con informazioni utili sui temi affrontati dal programma. Sarà possibile inviare domande o suggerimenti su argomenti da approfondire che saranno oggetto di successivi post redazionali, per partecipare alla conversazione è possibile utilizzare l’ashtag #16AnnieIncinta, la pagina ufficiale dello show su Facebook è https://www.facebook.com/16AnnieIncintaItalia.

Il programma è prodotto da Stand by me per MTV Italia.