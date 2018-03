Nemesi, la serie Crime abruzzese ambientata nella Capitale

PESCARA. Interamente autoprodotto da ragazzi pescaresi, con l'unica grande passione: il cinema.

‘Nemesi - Episodio Zero’, oltre ad essere il pilota dell'omonima serie, è anche un cortometraggio destinato a concorsi nazionali e internazionali.

Diretto da Marco D'Andragora, pescarese, di 22 anni, autore già di diversi corti tra cui il suo primo, ‘Sadness’, presentato nel 2012 al Multiplex Arca di Spoltore durante una rassegna di corti d'Autore. ‘Nemesi’ è la storia di quattro giovani ragazzi, appassionati del crimine… una passione che, però, li porterà ad intraprendere una vita a dir poco particolare.

Le riprese del film si stanno svolgendo in queste settimane tra Roma e Pescara, proprio perchè il film vede come protagonista la Città Eterna. Il cast, giovanissimo (tra i 18 e i 25 anni), vede partecipi diversi attori professionisti, e allievi di diverse scuole di recitazione abruzzesi.

La colonna sonora è di Francesco Rigon (The Ceasars) già noto per le musiche nei film “Scialla-Stai Sereno” e “Noi 4”. «Nemesi», svela il regista D’Andragora, «è un po' la mia rinascita, un prodotto nuovo, con il quale mi sto avvicinando sempre di più al mondo del cinema. Ringrazio i fratelli Di Felice della scuola di Cinema IFA di Pescara, che hanno saputo insegnarmi cosa significa vivere nel mondo cinematografico. Ora sta a me riuscirci, e ce la metterò tutta».

L'uscita del pilota è prevista per fine primavera, mentre nel mese di Marzo sarà online il Trailer Ufficiale. Intanto già è possibile visionare il teaser di 15 secondi, e tutte le novità riguardanti il film sulla pagina ufficiale