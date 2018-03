Kilimangiaro, domenica viaggio a L’Aquila del post sisma

ABRUZZO. Nella puntata di domenica 7 dicembre del Kilimangiaro (Rai 3, ore 15.05) spazio anche all’inchiesta con Stefania Battistini su L’Aquila per vedere a che punto è la ricostruzione: a cinque anni dal sisma il centro storico resta completamente disabitato, ci sono ancora “zone rosse” inaccessibili e, nonostante l’enorme stanziamento di fondi per le Chiese, soltanto tre di esse hanno riaperto al culto.



La puntata partirà con la natura incontaminata delle Isole Andamane, nel Golfo del Bengala in India, per continuare con un salto nel Mar Mediterraneo alla scoperta di altre isole: quelle della Grecia in un mix di azzurro mare e verde ulivo; per volare poi nel Messico del Nord e salire sul mitico “Chepe” per un viaggio in treno alla volta delle coste del Pacifico; ci si sposterà poi verso sud, in Brasile, per una “cartolina” dalle dune affacciate sul mare della spettacolare regione di Jericoacoara; e poi ancora Sud Africa, dove si andrà alla scoperta di Johannesburg e dei suoi preziosissimi diamanti; sarà poi la volta del Texas negli Stai Uniti per calarsi nella vivace San Antonio; e ci si potrà anche rilassare sulle incontaminate bellissime spiagge delle Maldive tuffandosi nelle sue acque cristalline tra fondali multicolori dalla bellezza unica.

La quindicinale rubrica “Yes, Weekend!” proporrà poi la “Ville de lumière”, una Parigi per tutti i gusti e tutte le tasche, senza mancare infine, per la serie “I Diari di Camila”, di svelare una esotica e lussureggiante Cambogia.

Nella puntata di domenica prossima, come ogni settimana, spazio alle “primarie” dei Borghi, che proporranno una nuova appassionate sfida in Toscana tra Anghiari e Pitigliano, rispettivamente in provincia di Arezzo e Grosseto: le due cittadine saranno supportate in studio da altrettante rappresentanze di residenti, che dovranno convincere il pubblico a casa ad esprimersi in loro favore con il televoto. A fine puntata, all’apertura della “fatidica” busta, il Borgo vincitore sarà ammesso alla fase finale del concorso. Nella puntata, come sempre, il consueto “twitt contest”, grazie al quale il pubblico da casa potrà scegliere un documentario della puntata, selezionando una località tra Isole Banda, Chicago e Pantanal.



Ospiti in studio: l’attrice Valentina Cervi che parlerà delle sue avventure di viaggio tra Nepal e Filippine; Daniel Mazza viaggiatore e blogger esperto di aneddotica legata agli aeroporti di tutto il mondo; Daniel Fontana, “ironman” italo argentino che racconterà le sue incredibili imprese sportive in giro per il mondo.